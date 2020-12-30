寒流來襲 ，全台溫度跌破10度，其中北部地區更是直接下滑超過10度，出現8度低溫。對此氣象局局長鄭明典也在臉書示警，呼籲「外送員」要格外小心。

寒流腳步快，全台入夜後，溫度急遽下降，就連松山機場也已經出現9度低溫，明(31日)是寒流最強時刻，中部以北及宜、花地區將出現6度低溫，其中北部空曠地區甚至會來到4度，也是21世紀後，台灣最冷的一次跨年夜。

鄭明典在下午5點半時就貼出氣象局的溫度塔，當時台北就已下降至10度，晚間更進一步邁向個位數溫度，鄭明典隨即在臉書貼文示警，表示氣溫低，會讓人反應變慢，提醒外送員務必格外小心。

網友也紛紛留言：「真的冷爆了」、「低一次體驗到溫度一次降10度的威力」、「各地急診看來也會很忙」、「剛剛去服飾店擠爆，大家都在買圍巾手套」，更有人呼籲，颱風天既然可以禁止外送，酷暑寒冬應該也可納入考量。

外送員很辛苦 氣溫低、反應慢 請格外小心！ 由鄭明典發佈於 2020年12月30日 星期三

(中時新聞網)