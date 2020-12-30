跨年前夕PTT出現一篇疑似「恐攻」文章，PO文者嗆聲在跨年夜組成30人「去死團」，血染台北101、總統府以及各大景點，並針對台北捷運、高雄捷運等地發動攻擊。刑事局獲報火速在新北以及宜蘭兩地逮捕2名男子，檢警偵訊發現2人都是帳號被盜用，檢警不排除是大陸駭客在跨年前夕發動惡搞行為。

這篇PO文內容聳動，「該結束了，該做個了斷了」、「就讓今年發生這麼多的事，陪同大家一起送葬拔」、「已準備好血刷跨年各舞台，武士刀、蝴蝶刀、藍波刀等全會在這鮮紅舞台上華麗上演」，「並打算現場被警察發現時就同歸于盡」，強調會在「在全台北中南各大知名勝點，佈置安置大規模爆破彈」、「只給妳們1天想好對策」、「GOODbye台灣，這就是你們造成劇烈社會反噬，該是你們死期到來時候..」。

刑事局接獲報案展開追查發現，發文IP位置並非台灣，改以「帳號追人」，找到帳號註冊人，是家住宜蘭的游姓男子以及家住新北的湯姓男子。2人在檢警偵訊時喊冤，游男稱帳號超過3年沒有登入，遭到駭客入侵。湯男也否認涉案、轉貼訊息，由於2人帳號均被盜用，檢警目前不排除是對岸駭客跨年的惡搞行為。

仔細觀察PO文用語，「我們打算現場被警察等《各個部隊》發現時就同歸《于》盡」、「準備各大知《名勝點》安置大規模《爆破彈》」，其中《》內詞語多為大陸常用語，《名勝點》台灣習慣稱為「景點」，《爆破彈》台灣慣稱為「炸彈」，另外在大陸武警會有「部隊」稱呼，同歸《于》盡的《于》則是明顯為大陸簡體用字。全案如真是大陸駭客的惡搞行為，檢警偵辦行動恐怕將面臨極大挑戰。

(中時新聞網)