台南南鯤鯓代天府2020年國運籤，又抽中和2018年一樣的籤，籤首「漢李廣父子陣亡」，廟方強調和政治無關。國民黨台北市議員徐巧芯則有新解，指出從今年民進黨所做所為來解讀，2020年民進黨就是一個字，霸凌的「霸」。

徐巧芯在中天政論節目《頭條開講》中點出，該國運籤最重要的是「錢財強覓終為禍」，如果你為了一些錢，想要去搶過來的話，總會有受傷的地方；民進黨政府一直在講開放萊豬，也許就可以突破經貿障礙，有沒有覺得這有相關聯。上一次抽到這個籤的時候，「恰是行舟上高灘」，那時就有雲豹裝甲車，蔡英文站在上跟大家揮手，民調馬上掉。之後在2018年選舉的時候，就是抽到這支籤；蔡英文武則天這個國運籤，讓大家覺得非常貼切。

徐巧芯認為，如果要對2020年民進黨做總結的話，就是一個字「霸」，不是霸氣的霸，是絕對霸凌，很喜歡霸凌別人，霸凌中天、霸凌信功、霸凌皇家傳承牛肉麵。還有「霸道」；在選舉的時候，民進黨告訴大家要開放萊豬，要經過社會大眾的討論跟共識，結果一個午餐會馬上就決定，這叫霸道。霸凌、霸道，歸結於政府，就是一個惡霸政府。

(中時新聞網)