宜蘭山區學校 視天候決定停班課 00:042020/12/31 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣颱風論壇臉書專頁表示，今天夜晚至元旦清晨，是寒流最強的時刻，各地氣溫預測方面，桃園、苗栗、北部近山區可下探至5度左右。(摘自台灣颱風論壇) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣政府在30日晚間表示，因應強烈寒流來襲，宜蘭縣大同鄉及南澳鄉位於山區的學校（如南山、四季）12月31日，若因道路下雪或結冰，極易造成車輛打滑的現象，考量師生上學之安全性，得由學校自行決定是否停止上班上課一天，或調整上放學時間，並另擇期補課。 南投縣跨年晚會如常進行 31日早上最後決定 剩餘食材變美味佳餚 弘光餐旅系學子義煮義賣助弱勢 (中時 ) #學校 #山區 #宜蘭 #決定 #停班課 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疑因課業壓力輕生 嘉義大學日藉男學生陳屍租屋處 17:492020/12/30 社會 中國華晨子公司 終止辦理15億港股質押 12:212020/12/30 財經 減輕學童壓力 桃園取消國小學力統一檢測 17:302020/12/30 生活 寒流到氣溫狂掉 石門9.2度 網：陽明山區像強颱巨獸 06:162020/12/30 生活 4條橫向山路恐結冰 17時起陸續管制 14:212020/12/30 生活 想走自己的路 羽球國手韓玉珍放棄師範錄取成大不分系 18:052020/12/30 寶島 林淑芬、劉建國、江永昌跑票 民進黨懲處出爐： 罰3萬、停權3年 10:262020/12/30 政治 染疫者出院標準擬放寬 陳時中鬆口：會仔細考慮 17:212020/12/30 生活 快評》變種病毒進來了 19:102020/12/30 短評 全線通車前 宜蘭橋遭爆藏危機 14:332020/12/30 寶島 托嬰中心未告知已有幼童感染 1歲女嬰腸病毒「全身水泡體無完膚」 15:172020/12/30 社會 生活熱門新聞 英國變種病毒入侵 陳時中宣布：元旦起鎖國一個月 - 生活 貨車國道上禮讓「紅斑馬」遭開單 網一看過程怒：你中警察的計了 - 生活 王應傑愛子練跑猝逝 醫揭猝死前兆：多數人都無自覺 - 生活 最強寒流來襲！低溫5度迎跨年 氣象專家：這天起才會回暖 - 生活 英國變種病毒侵台 台大醫曝下一步防疫重點：小心這批人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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