宜蘭縣政府在30日晚間表示，因應強烈寒流來襲，宜蘭縣大同鄉及南澳鄉位於山區的學校（如南山、四季）12月31日，若因道路下雪或結冰，極易造成車輛打滑的現象，考量師生上學之安全性，得由學校自行決定是否停止上班上課一天，或調整上放學時間，並另擇期補課。

(中時 )