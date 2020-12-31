民進黨政府將在元旦開放含萊克多巴胺美豬進口台灣，但為何開放、為台灣換了什麼，民進黨人卻都含糊其詞。衛生署長楊志良近日「合理懷疑」「政府高層有大弊端」，但是否已有懷疑對象？楊志良受訪直言，監察院若還有良知，應該趕快去查行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中和農委會主委陳吉仲。

楊志良30日接受《中天新聞》政論節目「新聞龍捲風」專訪，點名蔡政府3位高官。(圖/翻攝自 中天新聞畫面)

楊志良29日受邀出席國民黨台北市議員羅智強主辦的《野台》直播節目，接受主持人前高雄市新聞局長王淺秋訪問，他表示，自己合理懷疑，「台灣的某個高層，跟美國某個大型萊豬養豬戶有勾結，因為台灣不進口萊豬最吃虧的，就是美國多數的豬隻養殖產業，台灣不進口萊豬，萊豬養殖商就賺不到錢，顯然一定是有勾結。

對於他合理懷疑「政府高層有重大弊端」是否已有懷疑對象？楊志良30日接受《中天新聞》政論節目「新聞龍捲風」專訪，他表示，不含萊劑的美豬進口了15年，為何突然就都開放了？他懷疑這其中一定有貓膩。

楊志良強調，「如果監察院還算是個公正的獨立機關，就應該趕快去調查，為何蘇貞昌、陳吉仲、陳時中，統統都鼓勵進口美豬？」，民進黨政府說會標示美豬，但民眾要的是標示萊劑含量。他並指出，現在美國拜登政府肯定覺得台灣政府很莫名其妙，進口美豬好端端地為何還要標示美豬、台豬？他不諱言說，民進黨政府就是為了挑撥台灣人民跟美國政府的關係。

1230新聞龍捲風精華版 神秘的台灣豬標章 自己下載還可以自己做? 畜產會執行長打臉長官 說實話稱不可行竟遭調職... 來瞧瞧說真話的下場...... #王忠恕 #陳吉仲 #萊豬 #萊劑之亂 #農委會 📲訂閱 《新聞龍捲風》Youtube頻道:https://bit.ly/344SI6x 由中天新聞發佈於 2020年12月30日 星期三

(中時新聞網)