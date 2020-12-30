台灣民意基金會公布最新民調，蔡政府整體聲望從5月至12月，已自71.2%下降至52.8%，下降約20個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆解讀，總統蔡英文第二任蜜月期已經結束，引發總統府不滿，而後游盈隆在民視主持的節目突遭停播。藥師林士峰表示，為何現在的執政黨，變得跟4年前不一樣了？
總統蔡英文於2016年曾表示，不要怕跟政府機關溝通，不用太溫良恭儉讓。民進黨內的文化中，「我相信未來政府也會有這樣的雅量。如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」
游盈隆30日則在臉書自爆，30日是民視「《台灣民意》節目最後一集播出的日子，遽然停播，心情淡然，沒有不愉快，有的只是感謝，「天下無不散的筵席」，不是嗎？英國首相邱吉爾說「酒店打烊，我就走人」，說的好，喜歡就此帥氣的離去，不留下任何遺憾。
藥師林士峰對此在臉書貼文表示，「對比總統過去的『拍桌說』，曾經同志的節目突遭停播，實在引人熱議。為何現在的執政黨，變得跟4年前不一樣了？」
(中時新聞網)
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