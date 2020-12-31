忙著生活，卻忘了初心，漫無目的的走著。看著眼前這間與旁邊的樓房截然不同的老房子，推門進去，彷彿回到過去，尋找最簡單的自己。而這裡，就是弎樓。

位於台北大安區的弎樓，無論是餐點、裝潢都是以「台灣味」為題的餐酒館；而特色調酒也是以台灣在地水果作為發想，製作出一杯杯微醺台灣味。由老闆Golden及明駿親自設計的店內裝潢，讓客人從一進門的那瞬間起，就猶如回到了50年代的台灣。從木頭椅子、投影牆上的舊電影，到近幾年已經很少見的台灣花玻璃，每一樣都充滿著古早味的溫暖和回憶；甚至連餐牌和酒單都是充滿台灣的特色，分別使用木板和手撕日曆的概念來呈現。店裡的一切相當簡樸，沒有太多的修飾，卻讓人感到份外舒服自在。

以獨樹一幟的風格 引領你回到簡樸的台灣 – 弎樓 Third floor(圖/EVENT365生活誌 郭恩桐 提供)

Golden把這棟三層建築整個重新裝潢，改造成自己回憶中的台灣老房子。一樓作為廳，二樓則作為飯後休息的陽台；二層樓的風格有點不一樣，但不變的是那份帶給客人如回到家般的溫暖和自在。

「登樓有酒美夢歸」是由Golden題的字，希望每位來光顧的客人都能開心享受美酒佳餚，並帶著美夢回家。在這間充滿著老台灣味，既簡單又純樸的餐酒館，令人找回那漸漸被遺忘的簡單日子、簡單自己。

(本文由EVENT365生活誌提供)

(中時新聞網)