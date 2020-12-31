人的性格各不相同，有些人不太會記仇，事情過去了就彷彿沒發生，但有些人特別會記恨，被得罪就會加倍奉還。星座運勢網站「星座上上簽」點名以下3個星座，性格好強又偏執，報復心強，如果惹火他的話，後果將不堪設想！

▍1.天蠍座

天蠍的性格偏執，報復心強，尤其是當他覺得自己「真心換絕情」的時候，再狠的事情都做得出來，就算兩敗俱傷也無所謂。如果和天蠍感情要好，他是非常可以信任的朋友，因此會不知不覺把一切煩惱和他傾訴，但如果有一天兩人絕交，這一切都會變成天蠍的武器，他深知你所有的弱點，因此一切攻擊都會刀刀見骨。

▍2.雙子座

雙子座非常聰明，口才好、手段高明，如果他想要讓誰不好過，甚至可以聯手所有的人排擠那個人，他們報復心很強，又擁有一呼百應的人緣，因此惹到他絕對不是明智之舉。雙子也不會隨便欺負他人，如果不惹他，他是個有趣的朋友，也很好相處，但只要有人觸碰他的底線，他絕不忍耐，會立刻出手回擊。

▍3.摩羯座

摩羯座很好強，又注重自己的利益，平時是個很有原則的人，如果沒有招惹他，他不會對你動什麼心機；但如果和他有競爭關係，就要特別小心他，他們不一定會在背後搞小動作，但他們會為了達成目的不擇手段，而且非常無情，不顧以往情面，彷彿變了一個人。

(中時新聞網)