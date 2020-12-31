有些人看起來每天都很快樂，無憂無慮，卻在夜深人靜的時候暗自垂淚，旁人完全不會發現他的悲傷。星座運勢網站「星座愛情不求人」點名以下4個星座，他們外表看似堅強，其實內心非常脆弱，只是從不在外人面前表現出來。

▍1.獅子座

獅子座隨時展現霸氣，不愛依賴他人，討厭低頭，做事能獨當一面，令人佩服。但是這只是表面的強勢，當他們獨處的時候，會卸下偽裝，尤其是夜深人靜的時候，只要一點小事就能觸動他敏感的神經，他們只是不愛把真實的自己在他人面前展現，看起來無懈可擊，其實內心非常脆弱。

▍2.雙子座

雙子座看起來好像沒什麼煩惱，身邊總圍繞一群朋友，整天嬉鬧玩樂，會讓人覺得他們沒有傷心和低落的一面，其實他們只是不喜歡在外人面前表現出真實的自己，因為怕負面情緒會影響別人，讓別人也陷入低落。雙子其實很缺乏安全感，尤其是獨處的時候，他們的內心很脆弱，在他們堅強的外表之下，藏著一顆不堪一擊的心。

▍3.天蠍座

天蠍座因為話少又比較冷淡，心思深沈，看起來彷彿刀槍不入，其實他們不是天生冰山臉，只是習慣用這種方法來掩飾自己。他們討厭被同情，希望自己在別人眼中是強者，也喜歡給人神祕感，其實他們只要遭受一點傷害就難以承受，尤其是在愛情中，完全不堪一擊。

▍4.白羊座

白羊座總是展現出熱情洋溢、開朗樂觀的樣子，看起來沒有煩惱，很多人會以為他們內心強大，但其實剛好相反，他們經不起太多挫折，如果遇到困難，甚至會選擇逃避，抗壓力很差，不過他不會表現出自己的軟弱，只有和他熟識的人才會看到最真實的他。

(中時新聞網)