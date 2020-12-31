110年元旦連假國道交通疏運措施。（圖/高公局提供）

今年元旦連假3天，碰上疫情突然升溫，又逢入冬最強寒流，開車出遊去跨年、迎曙光，不論上國道或走蘇花、南迴公路，將比以往更具考驗。公高局表示，出遊為免壅塞，駕駛人應多利用國道好走時段，連假首日、第二天南下，建議下午13時以後出發，第二天和收假日北上，中午12時以前出發為宜。另外，前往熱門景點花東地區，公路總局指出，蘇花公路南下花蓮12/31晚間9時起即會出現尖峰，南迴公路北上台東12/31下午3時起車多壅塞，開車上路儘量避開這些時段。

高公局表示，透過大數據分析，元旦連假前1日(12月31日)上午9時起國5南向南港系統至頭城路段即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜24時；再自連假首日(1/1)4時起出現車多至16時始紓解。高公局為避免國5交通壅塞惡化，規劃首日6-12時實施國5南向高乘載管制，並於0-12時封閉國5石碇及坪林交流道南向入口，期間石碇南向入口改為大客車專用道，以鼓勵公共運輸。

圖為110年元旦連續假期國道匝道封閉措施一覽表。（圖/高公局提供）

高公局研判，這次元旦連假期間將有大量跨年及旅遊旅次，請民眾多搭乘公共運輸並做好防疫措施，如一定要開車上路，不妨多利用國道好走時段，避開壅塞尖峰時段，高公局預估較好走時段：1月1日及1月2日，南向旅遊或返鄉建議下午13時以後出發；1月2日及1月3日，北向收假的用路人建議中午12時以前出發。

高公局說，為分散元旦連假尖峰時段車流，連假期間實施單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折及每日0-5時暫停收費，並於連假首日及第二日0-12時封閉國5石碇、坪林交流道南向入口，同時6-12時實施國5南港系統南向高乘載管制。建議往宜蘭方向民眾避開封閉時段改為下午出發，或改走替代道路，出門前利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況。

110年元旦連續假期國道收費措施。（圖/高公局提供）

元旦連假期間，全台跨年、迎曙光活動多，根據公路總局調查，東部地區旅宿訂房率於12月30、31日已達9成5以上，且元旦為連假首日，預估台九線蘇花公路、台九線南迴公路車潮將提前湧現，公路總局於宜花東高屏地區提前啟動疏運值班作業。

台9線蘇花公路部分，南下往花蓮方向尖峰時段為12月31日晚間9時至12時及1月1日上午6時至11時，在蘇花路廊南下蘇澳地區及和平地區實施大客車優先道措施；北上往蘇澳部分，尖峰時間為1月3日中午12時至下午5時，在蘇花路廊北上和平地區及崇德地區路段實施大客車優先道措施。

元旦連假期間，公路總局在蘇花路廊南下蘇澳地區及和平地區實施大客車優先道措施。（圖/高路總局提供）

台9線南迴公路部分，公路總局預判元旦假期受跨年迎曙光活動影響，北上往台東方向尖峰時段為12月31日下午3時至晚間12時及1月1日上午9時至12時，南下往屏東方向尖峰時段為1月3日下午12時至晚間8時；公路總局在南迴公路香蘭金崙路段雙向實施大客車優先道措施，行經南迴公路預估將節省約7分鐘。

(中時新聞網)