喝茶增進腦力

歲末年終假期多，也是享受美食的好時機。如果在滿足味蕾時，也能配幾杯茶，對腦部將大有助益。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國紐卡索大學（Newcastle University）所做的新研究顯示，對85歲以上的銀髮族來說，喝茶有助促進腦部功能。研究顯示，1天喝超過5杯茶的人比較專注，也能維持較長時間的注意力。

此外，研究證實，喝茶能促進連結腦部和行動間的心理動作技能。在測試中，那些有喝茶習慣的人展現了較精準的動作，還有較快的反應速度。而這些都有助於完成開車、縫紉，或是拼圖等日常活動，事實上，先前的研究已證明，喝茶有益健康，如能降低血壓與膽固醇，甚至有助於減重。

不過，紐卡索大學人類營養研究中心（Human Nutrition Research Centre）研究員歐凱洛（Edward Okello）說，目前研究無法確定，竟竟是喝茶，還是泡茶的習慣對腦部功能有益。他說，有益腦部活動的，可能不只是茶裡的成分，也許泡茶，或是邊喝邊聊天的習慣，都一樣重要。

這項研究涵蓋了超過1,000名來自紐卡索，還有北泰因賽德（North Tyneside）85歲以上的老人。

(中時新聞網)