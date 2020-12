台灣第一本教你做Podcast的書!

Podcast風潮大熱,越早學會,越快搶攻市場。

業界沒有公開的經營心法+製作技巧一次收錄!

★美國知名節目製作人,經手數十個節目、聽眾破千萬

★製作的節目入選《時代》雜誌TOP 50

★《By the Book》獲選美國全國公共廣播電台第9名

不用很厲害、不用很專業也可以立刻開始!

斜槓創業必讀,從本書開始屬於自己的Podcast節目吧!

掌握7個要素,帶領你將「創意發想」變成當紅節目!

│找定位│寫作│主持│來賓│製作│上架│宣傳│

【精彩書摘】

最初,當我和蘭塔.格林伯格(Jolenta Greenberg)向Panoply 提案《By the Book》的節目概念時,我們必須端出最好的提案。Panoply 是為暢銷作家麥爾坎.葛拉威爾(Malcolm Gladwell)和葛瑞琴.魯賓(Gretchen Rubin)這些大人物製作節目的公司。我們必須證明我們值得投資。

幸運的是,我們倆是好友,而且我們有一個好創意:一個自助理念的信徒與一個懷疑論者,將同時依據自助書的內容生活兩週。在我們依據書本內容生活的同時,也將錄下自己在工作中、在家中以及在這個世界上的生活狀況,展示這些書如何讓我們的生活變得更好或更糟。這將是一部喜劇節目!這將是一部真人實境秀!這將是一個書評Podcast !

聽我們提案的人很感興趣,但是他們也有一個很大的疑問:「為什麼?」或者,更具體地說,「你為什麼想要開始做Podcast 節目?」這似乎是世界上最簡單的問題,但是,這也可能是最難的問題。不管簡單或困難,當你踏上這段旅程時,這都是你該問自己且最重要的問題。對於每一個告訴我想要開始做自己節目的人,不論對方是暢銷作家或是大學生,這都是我會問的第一個問題。

最多人給我的理由是:「因為每個人都在做。」

而當我聽到這個答案,我直覺的反應是:這理由不夠充分。這並不是說,我不曾因為其他人都在做,而跟風做某些事情。無論事情大小,我都做過。我容忍糟糕的男朋友,我穿不適合我身形的難看衣服,我假裝我喜歡英國喜劇。(關於英國喜劇,我要補充說明:如果你喜歡英國喜劇,我希望你享受幾千個小時的觀看和大笑。但是我討厭卑躬屈膝,而卑躬屈膝正是一半英國喜劇的內容,為什麼我會忍受不喜歡的事情多年呢?哦,因為我身邊的每個人都喜歡英國喜劇。)這讓我回到我的觀點:「每個人都在做」—不是一個好理由。這就是為什麼幾百萬年來父母都會問他們的孩子:「如果其他人都從橋跳下去,你也會跟著跳嗎?」在這個問題上,從古至今,身處在同儕壓力下的孩子,都會在跳下橋之前回答:「當然不會啊。」

要開始做Podcast 節目,你需要比「每個人都在做」更好的理由。

在向Panoply 提案《By the Book》這個節目的時候,這些是喬蘭塔跟我所給的原因:

• 我們想突破Podcast 節目的聽覺界限。在那時,幾乎所有的節目都是從公共廣播汲取靈感,有些節目則是學習談話性廣播節目。而我們是從真人實境電視節目中找到靈感。

• 我們想以一種單純娛樂的方式,向聽眾傳遞擁有自主權且多元性的女權主義訊息,這會是複雜的一道菜,不是簡單的燙青菜。這在當時同樣很少見,大多數節目傾向對意識形態做簡單的討論(或是以獨白或演講的形式闡述)。

當然,這個問題有幾百個正確答案。這些是我聽到其他Podcast 所給的原因:

• 我希望凝聚某項議題或某種身份認同的族群。• 我希望將某件我熱衷的事情傳遞給其他人。

• 我希望教授某項我所具備的特定技能。(外語專業、商管知識等)

• 我是一位企業家,將Podcast 視為增加品牌聲量的多一種管道。

• 我想給我的讀者、受眾或客戶,多一種接觸我的創作的方式。

現在,思考一下你的「為什麼」,除了「每個人都在做」以外,你一定也有很多充分的理由。

但是,希望你的理由不包括我第二常聽到的答案。那些對於投入Podcast 有熱情的人常會說:「我的朋友戴夫和我真的很有趣。」然後再多解釋:「不誇張,主題是什麼都無所謂,因為戴夫和我什麼事情都可以聊,我們可以讓彼此大笑好幾個小時。」

你知道嗎?當你說戴夫很有趣時,我相信你。我相信每次見到他,都會讓你想笑。而且我敢肯定你也很機智。你的雙眼閃爍著光芒,告訴我你有著敏銳的觀察力,你的見解既自謙又迷人。我喜歡你!但是,讓我們更深入地思考一下:如果沒有任何背景敘述,我是否可以了解你們的笑話?你和戴夫共有的幽默感,是否足以支撐一個Podcast 節目?

我要在這裡提出我的意見,答案是:「不」。這並不是說你和戴夫不應該開始做Podcast 節目。你和戴夫很可能有潛力做出有史以來最棒、最有趣的Podcast 節目。但是要開始你們的節目,你和戴夫必須認真思考以找到那個不會被動搖的原因。

以下是一些其他有趣的人開始做Podcast 節目的理由:

• 我們找到了一本我爸很久以前寫的情色小說,我們想要逐章分析這本書。

• 我們想要以一種大學課程無法做到的方式,深入探討爛電影的歷史。

• 我們認為現在的新聞事件都很令人沮喪,我們知道自己可以針對時事提供有趣的見解。

• 我們熱愛真正的犯罪故事,但我們更喜歡找到幽默的切入方式,而不是為之悲傷哭泣。

希望我不會讓你和戴夫感到沮喪,而且,我希望我已啟發你們開始更具體地思考,你們想要做這個Podcast 節目的原因。我希望你們正在寫下點子、對空揮拳,感到興奮,並且已經準備好讀下一章與再下一章了。但是在進入這些章節之前,讓我們最後談談你為什麼要開始做一個Podcast 節目。

提示:我第一次提出這個問題時,是強調「為什麼」。

為什麼你想開始做Podcast ?

但是現在,我會將重點放在「Podcast 節目」,為什麼你想開始做一個Podcast 節目?具體來說,我想請你思考,為什麼要開始做Podcast,而不是寫部落格、寫書、經營YouTube 頻道、經營Pinterest 平台、持續更新Instagram 帳號等等。

Podcast 真的是講述你的故事的最好方法嗎?你的故事是否畫面太生動,以至於Podcast 無法完整傳達精髓?如果將故事寫下來,或是作為獨立喜劇節目的橋段,或是做成多媒體互動的形式,你的故事會有更好的效果嗎?

為了你的好創意,請你不要為了Podcast 節目而削足適履。簡而言之,即使你有充分的理由開始做Podcast,要呈現你的特色,這是否真的是最好的方法?如果答案是肯定的,那就繼續讀下去吧。

(本文摘自《開始Podcast》/高保出版)

【作者簡介】

克莉絲汀・梅因澤 KRISTEN MEINZER

美國Podcast主持人、製作人,也曾擔任Slate姐妹公司Panoply的非小說類節目總監。她的主持經歷包括Stitcher與Panoply平台的《By the Book》,Stitcher的《We Love You (And So Can You)》、CNN的《Decades of Movies》、Panoply的《When Meghan Met Harry》,以及WNYC與PRI的《Movie Date》節目。她製作節目的經歷包括《Happier with Gretchen Rubin》、《The Sporkful》、Food 52的《Burnt Toast》、《Girlboss Radio》,以及其他眾多獲獎的節目

她的作品也屢屢被媒體讚揚,包括《時代》雜誌、《華盛頓郵報》、《Bust》雜誌、Buzzfeed、《倫敦標準晚報》、《Real Simple》雜誌、Indiewire以及其他數十個新聞出版品。克莉絲汀居住於布魯克林,紐約。

【譯者簡介】

畢業於國立交通大學外國語言與文學系、英國斯特拉斯克萊德大學(University of Strathclyde)行銷研究所。

譯有《好企劃一頁剛剛好》、《不踩雷投資法》、《高年級逆齡先修班》等。

《開始Podcast》/高保出版

(科技)