雖然美國食品食品藥品監督管理局（FDA）批准輝瑞（Pfizer）疫苗緊急使用後，替全國防疫打了一劑強心針，不過在美國政府推出的疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）中，預計要在年底前讓2000萬人接種疫苗，如今僅200萬人注射第一針疫苗，讓美媒分析指出，若疫苗分發與接種速度有如龜速爬行，要讓足夠民眾接種疫苗藉此控制疫情，美國恐須10年時間。

據「國家廣播公司」（NBC）指出，在「神速行動」計畫中，預計在明年6月前確保讓全美3.3億人口中的8成人數接種疫苗，但若要完成這一目標，每天需要接種300萬人；不過疫苗批准緊急使用的兩周內，雖然全美已分發了1150萬劑疫苗，但也只有200萬人施打第一針，其中施打的醫護人員與高齡長者，不乏出現接種延後現象。

前FDA局長戈特利布（Dr. Scott Gottlieb）直言，他不認為政府有能力在年底前分發先前所承諾的2千萬劑疫苗「疫苗已經上市且已緊急批准使用近3州，但喬治亞州昨天才開始在養老院接種疫苗，我們進場時間已晚了」。他也強調，目前200萬美國民眾接種的第一劑疫苗，雖然有部分保護作用，但目前不知道這種保護作用確切程度與持續時間。

就在前一日，民主黨總統當選人拜登有砲轟川普政府分發疫苗進度大幅落後，並表示如同他長久以來擔憂且一再警告，「行政部門分發疫苗，沒有按照應該有的進度」。不過白宮也發聲明反擊，「將近2千萬第一針疫苗已盡速分發至全美，且在行政部門指示下，進展非常快速，上千萬劑疫苗也確保會在數月後運送」。

(中時新聞網)