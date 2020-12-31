相信熟知香港電影黃金時代的影迷們，對於邵音音這個名字應該不陌生，被知名武打巨星李小龍引薦進演藝圈的她，剛出道就被封為性感女神，演出電影《官人我要》後一夕成名，成為70年代知名豔星，不過卻因為整容失敗導致毀容，婚姻中丈夫更是不斷偷腥，坎坷一生讓人不勝唏噓。

邵音音原名倪小雁，年幼時隨父親遷居台灣，讀完護專便在輪船上當護士，某次與同學參觀《龍爭虎鬥》的拍攝現場時，因為有著水汪汪大眼及瓜子臉的亮眼外貌，讓她被武打巨星李小龍相中，推薦到電影公司試鏡，沒想到過程中伯樂李小龍卻傳出逝世噩耗，讓她原先要進軍演藝圈一事就此打住，還好在《龍爭虎鬥》副導演從旁協助下，以藝名「邵音音」順利出道，不過演出恐怖片《十三號凶宅》時，得知有裸露戲的她相當抗拒，但在導演遊說只會露出背面後，便硬著頭皮拍攝，沒想到電影上映後才發現受騙，也讓她就此踏上豔星一途。

邵音音年輕時就揚名國際，更被外媒譽為「中國娃娃」。（圖／微博）

一脫成名的邵音音，陸續推出多部三級片都獲得熱烈迴響，其中以《官人我要》參與法國康城影展，當時以一襲粉紅肚兜透視裝出席的她，可以說是艷驚全場，更被外媒譽為「中國娃娃」，成為香港最早打入國際影壇的「知名肉彈」，雖然揚名國際，但當年香港處於傳統保守的年代，「豔星」身份難以被社會大眾接受，不僅慘遭言語羞辱，甚至把她當「妓女」看待，此外當時被稱為「中國娃娃」而不是「中華民國娃娃」，被台灣當局質疑有間諜身分，竟威脅要封殺她，演藝事業因此跌落谷底。

邵音音年輕時接受廉價整容慘遭毀容。（圖／中時資料照）

邵音音為了謀生存轉戰東南亞唱歌，因此認識馬來西亞富商陳耀發，兩人認識不到兩年便步入禮堂，將這段婚姻視作救命稻草的她，沒料到反而成為人生另一段噩夢的開端，丈夫婚後出軌從未斷過，甚至每一個出軌對象她都見過，雖然曾想以離婚當威脅籌碼，來斬斷這段孽緣，未料丈夫反過來威脅若離婚把孩子帶走，加上她知道若打離婚官司，自己過往「脫星」的經歷，法庭肯定不會把孩子判給她，只能把委屈全吞進肚裡，最後被逼到絕路的她，選擇回到香港重頭再來過。

邵音音婚姻路坎坷，前夫在婚姻中不斷出軌。（圖／中時資料照）

除了婚姻路坎坷之外，邵音音因為愛美的天性，成為人生中抹滅不了的傷痛，年輕時有著亮眼外貌的她，陪朋友割雙眼皮時，在醫生遊說下花60元打了一針矽膠墊下巴，沒想到不慎跌倒後，矽膠移位導致臉部歪斜，等到傷口復原請醫生取出時，一動刀就血流不止，經檢查發現填充物位處神經交會處，亂取出恐怕會致命，當下便決定放棄手術，後遺症就是下巴因為填充物愈來愈重，導致講話口齒不清，臉部更因此變形，事後她澄清是在家中摔倒，導致右眼下方、側邊鼻梁都撞傷，感到疼痛的她伸手一撕，竟把「半張臉撕開」，緊急送往醫院時，醫生竟以「別人比你嚴重」為由，讓她空等6小時才動手術，導致傷口嚴重感染才毀容。

不過邵音音憑著精湛演技，以電影《野・良犬》的惡婆婆一角，奪下第27屆香港金像獎最佳女配角獎，接著又憑著《打擂台》再次獲得金像獎最佳女配角，去年更在美國洛杉磯電影節、波蘭電影節，接連奪下最佳女主角，也是她入行半個世紀來第一個女主角獎項，即便2017年自曝患癌症，又有心臟病纏身，但她仍在演藝圈奮鬥不輕易引退，這位曾經的艷星，花了數十載在年老時證明了自己，也受到後輩的敬仰與愛戴，說她是香港演藝圈的傳奇人物，絕對當之無愧。

(中時新聞網)