【回憶殺】秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又不計形象搞笑，成為台灣第一代女諧星。當年她因爸爸的一句話改行賣早點，想不到一做就大賣，變成台北的早餐名店，收入也變得更豐厚，被好友張正藍爆料一天賺好多：「根本一個人的月薪！」

秦菲菲從小就生得豐腴，雖然不是主流的纖細美，仍成為個人特色；有副好歌喉的她，高中畢業便考上無線台歌唱訓練班，後來被引薦到演員訓練班，與梁修身、林月雲、谷名倫等同期；秦菲菲入行後星路發展頗順，半年就接到中視連續劇《海燕》，與劉秀雯、謝玲玲、張琍敏、藍毓莉、邵曉鈴等人共同演出。

從中視跳槽到華視後，她遇到貴人張小燕，力邀到《綜藝一百》、《神仙老虎狗》等綜藝節目演出，秦菲菲的才華與幽默被觀眾賞識，逐漸走紅大街小巷，成為台灣首代女諧星。

秦菲菲（左二）曾是節目中固定班底。（圖／中時資料照）

演藝事業發展得如此順遂，後來是哪些契機轉行賣早餐呢？秦菲菲在節目《命運好好玩》自述有一陣子比較少接到活動，加上外型較有演戲的限制，爸爸對她說：「賺錢做什麼都要趁年輕，不要每天在家等通告」由於家裡以前賣過早餐，秦菲菲決定放手一搏，起初坦言很煎熬又痛苦，爸爸心疼她做苦力，拚命勸退，但沒有澆熄秦菲菲的毅力，舉凡挑選材料和做法等，通通從零開始學習，星友鄭進一當時還特地騎著摩托車到店裡，納悶地問：「怎麼會做這個？」其他朋友也投注驚訝的眼光，認為秦菲菲不適合做早餐。

不過，秦菲菲的個性就是一旦決定了就要全力以赴，卸下明星光環，在充滿油煙的傳統市場忙進忙出，常常被眼尖的路人發現「長得很像秦菲菲」，起初秦菲菲還會自卑心作祟，低頭否認：「不是，只是長得比較像而已。」花了近5年才釋懷，坦承自己就是螢光幕的秦菲菲。

秦菲菲的早餐店。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

秦菲菲從傳統的早點豆漿、油條一路賣到獅子頭，結果獅子頭反而成為店內之寶，許多饕客就是衝著這道菜慕名而來，銷售好到推出宅配服務；多年前又在附近開了第二家店，生意一樣好到不行，曾接受《民視》訪問時透露收入比當藝人時多三倍。

可貴的是，秦菲菲除了賣早餐，還會替社會盡一點心力，失去母親後她常常到安養機構唱歌，逗得老人家笑呵呵，下一步秦菲菲計畫考街頭藝人證照，希望能將獻唱賺的每分錢，都捐給各大慈善機構。

(中時新聞網)