2021年眼看著就要到了，要是讓你寫下對2021的期許，你會寫些什麼呢？無論是什麼，2021都會是一個全新的開始，星座運勢網站「星座愛情運勢」分享了2021年1月星座幸運日，想要在2021的首月享受好運，不妨留意一下接下來提到的日期，可能會有意想不到的驚喜！

▍白羊座

超級幸運日：2日、4日、7日、8日、10日、16日、18日、23日

2日：自信突顯，做事特別順利。

4日：獲得同事信任，計劃順利開展。

7日：好運氣相伴，心情也跟著愉快起來。

8日：在外出活動中，邂逅不錯的機緣。

10日：精力旺盛，對新任務的執行很有力度。

16日：會有不錯的異性主動來接近你。

18日：整體運勢超棒，行動力很強的一天。

23日：在朋友的引薦下認識不錯的異性。

▍金牛座

超級幸運日：5日、9日、17日、28日

5日：感受到心上人熱情、俏皮的一面。

9日：財運很不錯，為賺錢而忙碌的一天。

17日：心情非常愉快，有機會交到新朋友。

28日：事業運很旺，是個充滿活動力的日子。

▍雙子座

超級幸運日：1日、5日、7日、16日、22日、28日

1日：桃花運頗旺，容易被異性感動的一天。

5日：工作喜訊傳出，有被賦予工作重任的機會。

7日：願望達成，約會計劃順利進行。

16日：偏財運旺旺日，適合買樂透。

22日：個人魅力彰顯，得到異性青睞。

28日：恩怨化解日，之前的不愉快煙消雲散。

▍巨蟹座

超級幸運日：8日、19日、20日、22日、23日、30日

8日：思路清晰，工作效率特別高。

19日：工作上的成績得到上司肯定。

20日：牽手幸福，大膽示愛的好日子。

22日：戀情浪漫、熱烈，感情如膠似漆。

23日：自信的一面突顯，有異性主動示愛。

30日：福星高照的日子，有錦上添花的機緣。

▍獅子座

超級幸運日：4日、9日、16日、17日、22日、23日、29日、31日

4日：今日的事業運不錯，工作效率頗高。

9日：家庭氛圍濃郁，夫妻感情迅速升溫。

16日：在團體活動中感受到他人的熱情。

17日：收到來自好友出門逛街的邀請。

22日：在愛情的滋潤下，容光煥發的一天。

23日：與伴侶坦誠相待，一起討論未來發展。

29日：愛情運極佳，浪漫的氛圍格外濃郁。

31日：心情不錯，與朋友談心收穫頗豐。

▍處女座

超級幸運日：2日、12日、25日

2日：財運很棒，有中獎、分紅、收到禮物的機會。

12日：做事相當順利，小挫折很快被丟開。

25日：風趣幽默的言語為你贏得不錯人緣。

▍天秤座

超級幸運日：2日、6日、9日、17日、19日、20日、30日

2日：思維敏捷，提出的意見易獲得認同。

6日：積極大膽的投資獲得豐厚收益。

9日：受到眾人的關注，有被重視的感覺。

17日：迷人的氣質吸引來異性的目光。

19日：桃花朵朵開，與異性接觸的機會增多。

20日：財運不錯，只要勇於開口能心想事成。

30日：自信滿滿，主動提出的意見被採納。

▍天蠍座

超級幸運日：10日、11日、12日、30日

10日：偏財很旺，在牌桌上贏錢的機率很大。

11日：整體運勢不錯，做事順風順水的一天。

12日：人緣很好，易得到同事或朋友的幫助。

30日：戀人的幫助成為今日最大的助力。

▍射手座

超級幸運日：9日、13日、14日、23日、24日、26日、30日、31日

9日：人際關係和諧，行動力很強的一天。

13日：企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱。

14日：在新接觸的領域，獲得實質性的進步。

23日：在溝通中體會到團體力量的強大。

24日：亮眼的裝扮獲得另一半的稱讚。

26日：頭腦清醒，分析事情相當理性。

30日：正財收入不錯，努力獲得回報。

31日：創意十足，對新資訊特別敏感。

▍摩羯座

超級幸運日：2日、9日、11日、15日、19日、24日、27日、28日、31日

2日：與戀人之間的感情將更進一步。

9日：適合出門談情說愛的日子。

11日：在健身房或圖書館碰到有眼緣的異性。

15日：眼光不錯，易選到高CP值的好物品。

19日：事業運頗佳，是個奮鬥突破的好日子。

24日：衝勁十足，棘手的事物都能順利處理完。

27日：你的多面性，為愛情帶來不少新鮮感。

28日：工作中的超前意識獲得上司賞識。

31日：戀人的傾聽讓你找到宣洩情緒的管道。

▍水瓶座

超級幸運日：4日、6日、16日、17日、18日、21日、29日、31日

4日：事業運還不錯，易得到外界的助力。

6日：感受到對方的柔情蜜意，感情甜蜜的一天。

16日：不用花太多的精力就能獲得快樂。

17日：金錢流通快速，有大手筆投資的跡象。

18日：在人多的場合遇到意中人。

21日：與戀人出門玩樂，感情得到不錯進展。

29日：燦爛的笑容贏得異性的好感。

31日：財運亨通，買刮刮樂也能中獎。

▍雙魚座

超級幸運日：2日、13日、15日、23日、25日

2日：享受生活的日子，感覺無比愜意。

13日：口頭表達及談判能力今日格外突出。

15日：個人能力突出，受到上司的讚賞。

23日：與家人聊學習或工作，收穫頗多。

25日：工作上臨場應變能力很強的一天。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)