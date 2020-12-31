2021年眼看著就要到了，要是讓你寫下對2021的期許，你會寫些什麼呢？無論是什麼，2021都會是一個全新的開始，星座運勢網站「星座愛情運勢」分享了2021年1月星座幸運日，想要在2021的首月享受好運，不妨留意一下接下來提到的日期，可能會有意想不到的驚喜！
▍白羊座
超級幸運日：2日、4日、7日、8日、10日、16日、18日、23日
2日：自信突顯，做事特別順利。
4日：獲得同事信任，計劃順利開展。
7日：好運氣相伴，心情也跟著愉快起來。
8日：在外出活動中，邂逅不錯的機緣。
10日：精力旺盛，對新任務的執行很有力度。
16日：會有不錯的異性主動來接近你。
18日：整體運勢超棒，行動力很強的一天。
23日：在朋友的引薦下認識不錯的異性。
▍金牛座
超級幸運日：5日、9日、17日、28日
5日：感受到心上人熱情、俏皮的一面。
9日：財運很不錯，為賺錢而忙碌的一天。
17日：心情非常愉快，有機會交到新朋友。
28日：事業運很旺，是個充滿活動力的日子。
▍雙子座
超級幸運日：1日、5日、7日、16日、22日、28日
1日：桃花運頗旺，容易被異性感動的一天。
5日：工作喜訊傳出，有被賦予工作重任的機會。
7日：願望達成，約會計劃順利進行。
16日：偏財運旺旺日，適合買樂透。
22日：個人魅力彰顯，得到異性青睞。
28日：恩怨化解日，之前的不愉快煙消雲散。
▍巨蟹座
超級幸運日：8日、19日、20日、22日、23日、30日
8日：思路清晰，工作效率特別高。
19日：工作上的成績得到上司肯定。
20日：牽手幸福，大膽示愛的好日子。
22日：戀情浪漫、熱烈，感情如膠似漆。
23日：自信的一面突顯，有異性主動示愛。
30日：福星高照的日子，有錦上添花的機緣。
▍獅子座
超級幸運日：4日、9日、16日、17日、22日、23日、29日、31日
4日：今日的事業運不錯，工作效率頗高。
9日：家庭氛圍濃郁，夫妻感情迅速升溫。
16日：在團體活動中感受到他人的熱情。
17日：收到來自好友出門逛街的邀請。
22日：在愛情的滋潤下，容光煥發的一天。
23日：與伴侶坦誠相待，一起討論未來發展。
29日：愛情運極佳，浪漫的氛圍格外濃郁。
31日：心情不錯，與朋友談心收穫頗豐。
▍處女座
超級幸運日：2日、12日、25日
2日：財運很棒，有中獎、分紅、收到禮物的機會。
12日：做事相當順利，小挫折很快被丟開。
25日：風趣幽默的言語為你贏得不錯人緣。
▍天秤座
超級幸運日：2日、6日、9日、17日、19日、20日、30日
2日：思維敏捷，提出的意見易獲得認同。
6日：積極大膽的投資獲得豐厚收益。
9日：受到眾人的關注，有被重視的感覺。
17日：迷人的氣質吸引來異性的目光。
19日：桃花朵朵開，與異性接觸的機會增多。
20日：財運不錯，只要勇於開口能心想事成。
30日：自信滿滿，主動提出的意見被採納。
▍天蠍座
超級幸運日：10日、11日、12日、30日
10日：偏財很旺，在牌桌上贏錢的機率很大。
11日：整體運勢不錯，做事順風順水的一天。
12日：人緣很好，易得到同事或朋友的幫助。
30日：戀人的幫助成為今日最大的助力。
▍射手座
超級幸運日：9日、13日、14日、23日、24日、26日、30日、31日
9日：人際關係和諧，行動力很強的一天。
13日：企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱。
14日：在新接觸的領域，獲得實質性的進步。
23日：在溝通中體會到團體力量的強大。
24日：亮眼的裝扮獲得另一半的稱讚。
26日：頭腦清醒，分析事情相當理性。
30日：正財收入不錯，努力獲得回報。
31日：創意十足，對新資訊特別敏感。
▍摩羯座
超級幸運日：2日、9日、11日、15日、19日、24日、27日、28日、31日
2日：與戀人之間的感情將更進一步。
9日：適合出門談情說愛的日子。
11日：在健身房或圖書館碰到有眼緣的異性。
15日：眼光不錯，易選到高CP值的好物品。
19日：事業運頗佳，是個奮鬥突破的好日子。
24日：衝勁十足，棘手的事物都能順利處理完。
27日：你的多面性，為愛情帶來不少新鮮感。
28日：工作中的超前意識獲得上司賞識。
31日：戀人的傾聽讓你找到宣洩情緒的管道。
▍水瓶座
超級幸運日：4日、6日、16日、17日、18日、21日、29日、31日
4日：事業運還不錯，易得到外界的助力。
6日：感受到對方的柔情蜜意，感情甜蜜的一天。
16日：不用花太多的精力就能獲得快樂。
17日：金錢流通快速，有大手筆投資的跡象。
18日：在人多的場合遇到意中人。
21日：與戀人出門玩樂，感情得到不錯進展。
29日：燦爛的笑容贏得異性的好感。
31日：財運亨通，買刮刮樂也能中獎。
▍雙魚座
超級幸運日：2日、13日、15日、23日、25日
2日：享受生活的日子，感覺無比愜意。
13日：口頭表達及談判能力今日格外突出。
15日：個人能力突出，受到上司的讚賞。
23日：與家人聊學習或工作，收穫頗多。
25日：工作上臨場應變能力很強的一天。
【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】
(中時新聞網)
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