多數人誤以為穩定運動就不會有心臟病問題，像是33歲的陳先生過去最喜歡跑馬拉松，但5年前陳先生就發現自己跑步特別喘、且出現雙腿水腫，卻因輕忽症狀而未就醫，直到就診才知道是心臟衰竭，X光檢查下，他的心臟已明顯擴張，心臟收縮能力只有常人的一半，這個消息對熱愛跑步的他來說宛如世界末日。所幸在使用介入性治療搭配藥物治療後，陳先生的心臟功能與結構漸漸回復，現在陳先生能夠正常活動、上下班，他的下個目標便是未來能夠再一次完成全馬賽程。

全台近30至60萬人心臟衰竭 「累喘腫」症狀勿輕忽

心臟衰竭在70歲以上族群中盛行率約10%至20%，推算台灣大約有30至60萬人符合心臟衰竭的診斷，不過臺大醫院內科部主治醫師吳卓鍇特別提醒，心臟衰竭也有可能發生在青壯年族群身上，因此所有人都不可輕忽心臟衰竭最常見的三大症狀「累、喘、腫」，若有體力下降、輕度活動呼吸喘、晚上平躺睡覺時呼吸不順等現象，應及早就醫檢查。

心衰嚴重併發症包含: 肺積水、肺炎等

許多心衰患者的心臟收縮功能低落，全身器官無法獲得足夠血液，因此四肢的末梢部位體溫較冰冷，就連平躺也無法順利呼吸、只能坐著睡覺，導致長期睡眠品質不佳。另外，心衰更可能導致其他併發症，吳卓鍇醫師指出，心臟衰竭常見併發症包含肺積水、肺炎、四肢蜂窩性組織炎、腎衰竭等，若未妥善治療，許多患者的健康每況愈下，進而導致5年死亡率50%的嚴重情況，因此建議患者應積極治療心臟衰竭。

以藥物穩定治療 助心臟功能回復正常

心臟衰竭的治療藥物種類多樣，傳統藥物大多能有效改善患者的呼吸困難、下肢水腫等症狀，但因未從根本治療，過去心臟衰竭的死亡率與再住院率仍高居不下。吳卓鍇醫師分享，近年來以介入性治療加上藥物治療，不僅改善症狀，長期也能回復心臟功能結構，心臟收縮功能也能回到正常範圍。

以上衛教資訊由台灣諾華提供

(中時新聞網)