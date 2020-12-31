想要iPhone 12？想要Switch？還是想來個美食饗宴？只要參加「運彩網路會員 好禮月月抽」活動，投注滿額就有機會獲得，希望大家在新一年的開始除了買運彩抱回獎金外，也可以抽中好禮。
台灣運彩在新一年的開始立馬推出「運彩網路會員 好禮月月抽」活動，準備分2波段送出iPhone 12 64G手機 6支、 Switch 任天堂遊戲機10台以及饗食天堂假日晚餐券100張，說明如下：
一、 活動期間: 民國(以下同)110/1/1(五)00:00起至110/2/28(日) 24:00止（台灣時間，若有更動，以主辦單位官網公布為準）。
二、活動方式：
1.網路會員於活動期間透過台灣運彩官網線上購買運動彩券，不限球種、不限玩法，投注滿額就有抽獎機會，台灣運彩將於每次抽獎資格結算期間結束(以交易紀錄上的購買日期為準)後，由系統篩選出符合抽獎資格者進行抽獎。
2.抽獎方式：本活動分為二個波段抽獎，於每波段抽獎資格結算期間累計投注滿新台幣5,000元，即可獲得該波段抽獎機會，累積滿10,000元，就有二次抽獎機會，以此類推，但每人每波段只有一次中獎機會。若未抽中，該次抽獎機會不可保留或累計至下個波段。
三、獎項：
詳細活動辦法可至運彩官網查詢。
有興趣的朋友們趕快來申請成為運彩網路會員，申請方式很簡單，只要經過投注站用手機掃一下該店的「QR Code」，或是掃一下運彩廣宣(海報、桌曆、會員申請書、中華職棒雜誌…等)上的「QR Code」，就可進到會員申請畫面，輸入並上傳相關資料，按「確定送出」就可以完成會員申請；或者向投注站索取並填寫書面申請書，檢附相關資料後寄到台灣運彩，即可完成申請，早辦早投注早抽獎，祝大家新的一年：「運」轉福來、「彩」金滿袋，牛運亨通、發大財。
(中時新聞網)
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