即將跨入2021年，代表著對於華人最為重要的節日-農曆新年，也即將到來。樂高（LEGO）繼2020年推出舞獅（80104）與廟會（80105）後，也將在農曆牛年來臨之際，推出全新的新年盒組，2021年主題分別是年獸的故事（80106）與新春元宵燈會（80107），把除夕守歲的習俗，以及新年最後一天也就是元宵節的熱鬧都表現了出來！

樂高80106年獸的故事還原了過年前家家戶戶都要打掃除的場景，你還可以跟樂高人一起布置的房屋，貼上全新的春聯，準備好慶祝新春。大紅色的門口還可貼上門神，並且將白菜放在門口擋煞。盒子中還有牛頭頭盔，讓你歡慶牛年，用鞭炮與火把抵擋年獸。

樂高80106年獸的故事展現傳統中國大陸北方式住宅過農曆新春的場景，因此多了台灣少見的雪景。重點還有可擺動姿勢的年獸，讓孩子瞭解年獸的故事並歡慶新春習俗。盒組內有 5 個家人人偶、1 個穿公牛服裝的人偶與 1 個雪人玩偶，以及各式各樣的附屬配件，例如可以趕除年獸的火把與年前大掃除裝備，可用於創意角色扮演遊戲。住宅內則有多種傳統裝飾，包括拼砌式煙火與鞭炮、懸掛的燈籠、隱藏「樂高」兩次的藏頭詩春聯，以及 2 個白菜零件與 2 張門神貼紙。

LEGO 80106年獸的故事：春聯是「樂高」藏頭對聯。（黃慧雯攝）

LEGO 80106年獸的故事：當然有獨特的年獸作為主角，附上火把等配件來驅趕年獸。（黃慧雯攝）

LEGO 80106年獸的故事：長長的鞭炮以及牛頭人偶頭盔也是LEGO 80106的特色（前方的紅色人偶屬於80107）。（黃慧雯攝）

LEGO 80106年獸的故事：可拼出絢麗的煙火，營造新年熱鬧的氣氛。（黃慧雯攝）

LEGO 80106年獸的故事：以中國大陸北方為場景，展現雪地中過新年的情景。（黃慧雯攝）

樂高80106年獸的故事共有1067 片裝積木，適合 8 歲以上的孩子，復有故事性的主題十分適合當作酷炫的新春禮物。此盒組可獨自拼砌與遊玩，也可跟親朋好友同樂。盒組能組成高逾 25 公分、寬逾 36 公分、厚逾 17 公分的模型，可當作迷人的節慶擺設，孩子會自豪拍下照片並與其他人分享。

樂高2021全新的新年盒組年獸的故事（80106）與新春元宵燈會（80107）。（黃慧雯攝）

樂高2021全新的新年盒組年獸的故事（80106）與新春元宵燈會（80107），將在2021年1月1日在全台授權店開賣，有興趣的朋友一定要搶一下頭彩啊，讓樂高陪伴你迎接牛年，一整年牛氣滿滿！

(科技)