即將跨入2021年，代表著對於華人最為重要的節日-農曆新年，也即將到來。樂高（LEGO）繼2020年推出舞獅（80104）與廟會（80105）後，也將在農曆牛年來臨之際，推出全新的新年盒組，2021年主題分別是年獸的故事（80106）與新春元宵燈會（80107），把除夕守歲的習俗，以及新年最後一天也就是元宵節的熱鬧都表現了出來！

80107新春元宵燈會以農曆新年假期最後一天的元宵節為主題，以傳統庭園為景，人群能走過燈籠隧道，抵達美麗的亭子休息。在此喝杯可口的珍珠奶茶、吃碗熱騰騰的湯圓，並看錦鯉在池塘中悠游。還能點亮牛造型燈籠來紀念牛年，接著來張自拍並與您的好友分享佳節樂趣！

80107新春元宵燈會內有 1 座美麗的拼砌式傳統庭園，附有 7 個百姓人偶（包含一個印上「鬧元宵」的特殊人偶）、1 個人偶造型燈籠、多種附屬配件如兔子造型燈龍、相機、湯圓、碗、湯匙、手機與自拍棒，還有 1 杯拼砌式珍珠奶茶。庭園則由月門、亭子、橋、附青蛙與錦鯉玩偶的池塘、拼砌式竹子所組成。彷彿燈節主燈的造型牛燈籠，則還運用了大人小孩都喜歡的樂高發光積木。庭園中還有拼砌式燈籠，以及傳統春聯、燈謎等趣味元素。

LEGO 2021新年盒組80107新春元宵燈會，庭園建築中有不少元宵節燈籠。（黃慧雯攝）

LEGO 2021新年盒組80107新春元宵燈會，造型牛燈籠運用發光磚，別有趣味。（黃慧雯攝）

LEGO 2021新年盒組80107新春元宵燈會，庭園建築中有不少元宵節燈籠，有的還印上牛的圖案，相當應景，細節豐富。（黃慧雯攝）

LEGO 2021新年盒組80107新春元宵燈會，庭園建築的風格近似縮小版的自由廣場（舊稱中正紀念堂）。（黃慧雯攝）

LEGO 2021新年盒組80107新春元宵燈會，庭園內池塘運用了透明磚來表現，栩栩如生。（黃慧雯攝）

LEGO 2021新年盒組80107新春元宵燈會，包含趣味的自拍桿積木，符合燈會中人人都愛自拍的潮流。（黃慧雯攝）

LEGO 2021新年盒組80107新春元宵燈會，庭園中也有漂亮的竹林，適合拍照留念。（黃慧雯攝）

LEGO 2021新年盒組80107新春元宵燈會附有特別的「鬧元宵」人偶。（黃慧雯攝）

80107新春元宵燈會共有 1,793 片積木，適合 8 歲以上孩子，當作超讚的新春禮物。此盒組可獨自拼砌與遊玩，也可與親朋好友分享創意樂趣。能組成高逾 19 公分、寬逾 38 公分、厚逾 25 公分的模型。80107新春元宵燈會靈感來自傳統中國南方庭園，可當作搶眼的節慶擺設品。庭園模型採用組合式設計，可以配置成不同格局，展現你百變的創意以及推砌樂高的無限樂趣。

樂高2021全新的新年盒組年獸的故事（80106）與新春元宵燈會（80107）。（黃慧雯攝）

樂高2021全新的新年盒組年獸的故事（80106）與新春元宵燈會（80107），將在2021年1月1日在全台授權店開賣，有興趣的朋友一定要搶一下頭彩啊，讓樂高陪伴你迎接牛年，一整年牛氣滿滿！

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