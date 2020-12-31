網紅橫綱凱咪30日帶著SWAG女優黎兒，在西門町舉著「徵炮友」紙牌，吸引大眾目光，但隨即被警察帶回派出所，橫綱凱咪稍早就在社群網站發文，要大家不用慌，還甜讚警察都是暖男。

橫綱凱咪在IG發文表示「這一起社會實驗在今天好像又好多媒體報導了，但各位大大們別慌，明年就會有驚喜了！」更稱進了一回西門町派出所有新發現，「西門町派出所警察大大都暖男而且蠻帥。」而橫綱凱咪一PO文，就引來不少粉絲關心，有人擔心她會否留下前科，她則回應「偵查中不公開」。

橫綱凱咪和黎兒30日在西門町舉牌，後者紙牌內容為「徵炮友，13公分以上，乾淨溫柔」，橫綱凱咪則是「幫她徵炮友」，由於要求吸睛，不少民眾看到都PO上網熱議，據了解，他們的舉牌行為是為SWAG拍攝前導片，由橫綱凱咪擔任導演。

但也因為內容太露骨，橫綱凱咪、黎兒和攝影團隊共5人，隨後被警方帶回派出所，警方審視後，認為他們的行為已涉嫌觸犯妨害風化及違反兒少性剝削條例，傍晚依法將眾人送辦。

(中時新聞網)