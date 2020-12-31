談戀愛是兩個人的事，可結婚就變成兩家人的事。資深婚顧Vivi日前就在謝震武主持節目《震震有詞》分享男性友人的慘痛經歷，透露朋友的岳母因為在婚禮當天提出不合理的條件，把他的父母氣到轉身走人，更大罵自己的兒子：「要結你自己結，這婚事我不參與了！」

原來Vivi的男性友人與女友交往3年，感情穩定，兩人也決定要走上人生另一階段。由於女友出身自單親家庭，又是獨生女，從小與媽媽相依為命，因此她在婚前也開出3個要求，除了與她的媽媽同住外，男方每個月還要給丈母娘2萬元生活費，每個月還要安排一次2天1夜旅行，帶著丈母娘一起去玩。

震震有詞#403 完整版 - 超扯的結婚條件！

Vivi說男方答應了女方條件，而男方父母聽完也認為未來媳婦很孝順，就這樣一路到婚禮當天，進行到女兒拜別媽媽的橋段時，女方媽媽突然又開口要求，逢年過節要先在娘家過才能回婆家，更說因為家中習俗關係，提出女婿幫她洗腳的要求。

Vivi接獲了新郎求救眼神，當下忙著打圓場，表示要請男方爸媽的父母進來，也讓新娘幫公婆洗腳，想不到女方媽媽一口回絕，認為從小把女兒惜命命，不可能讓女兒做這種骯髒事。

於是雙方父母就這樣僵持不下，女方媽媽也不願意退讓省略女婿幫她洗腳的動作，堅持一定洗完腳才願意讓女兒出嫁，此舉徹底激怒了男方父母，當場臭罵兒子為何都不反抗，反而還乖乖聽話，「要結你自己結，這婚事我不參與了！」接著轉身走人。Vivi也透露，最後朋友的婚事當然是辦不成了，與女友分手收場。

(中時新聞網)