日本飽受新冠疫情摧殘，近日又爆發英國變種病毒入侵境內事件，雪上加霜，醫療體系崩潰，政府緊急在28日宣布鎖國。有網友貼出日本餐廳的防疫措施，與台灣比較後，網友直呼「難怪疫情會爆炸」。

網友在PTT貼文「對細節的用心程度就是台灣與日本的差距吧」，並附上日本與台灣餐廳的防疫措施比對圖，稱「我想，對細節的用心程度就是台灣與日本的差距吧」，但實際上一看照片，台灣餐廳、賣場使用塑膠板隔離，雖較不美觀，但明顯較為確實，反觀日本使用紙板與布料當作隔離板，相較台灣美觀不少，但幾乎毫無作用。

有網友貼出日本餐廳防疫措施，搖頭大嘆「難怪疫情爆炸」(圖／PTT)

不少鄉民看到後大酸：「難怪日本會爆炸」、「你的反觀指的是日本防疫有多爛嗎」、「日本餐廳那隔板是有屁用」、「紙和布最好能防啦」、「所以日本這種隔板要怎麼消毒？」、「去漂亮的餐廳中標 vs 很醜的餐廳安心吃，原po選第一個」、「中看不重用，果然是表面功夫很厲害的國家」、「其實你在反串酸日本吧」、「台灣做的比較好，反觀日本華而不實，但有人自卑崩潰噓」、

日本疫情嚴峻，旅日台灣YouTuber「放鬆兄弟 奕寬」更爆料日本醫療體系早已崩潰，院內群聚感染頻傳，導致掀起醫護辭職潮，檢驗也不確實，且政府採取「自主隔離」的佛系防疫方式，患者有沒有外出根本沒人知道。

日本餐廳用紙與布料充當隔離板，PTT鄉民傻眼：華而不實。(圖／PTT)

(中時新聞網)