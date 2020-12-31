立委林淑芬、劉建國與江永昌3人，因萊豬表決棄權，遭民進黨罰款3萬，還被停權3年，引發軒然大波，不少網友更拿出高雄市議會黨團總召韓賜村比較，大酸「闖紅燈撞死人的沒事，挺民意的被停權」。

立法院會上周四進行攸關萊豬進口9項行政命令表決，其中，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌與黨團投票意向不一致，多次棄權未投票，遭認定「跑票」。民進黨團紀律小組昨會議決議，將建請移送黨中央處理；民進黨團會議今通過紀律小組決議，將林淑芬等3人送黨中央處理，並祭出開罰3萬元及黨團內停權3年。對此，林淑芬、江永昌皆表示尊重；劉建國則說，任憑處置一切泰然。

消息傳至PTT八卦板後，不少鄉民開酸：「停權3年耶」、「高雄撞死人的都沒那麼重」、「闖紅燈撞死人的留任總召，不支持萊豬的罰錢還停權」、「3萬，可以倒5次爐渣了」、「這樣他們還能選立委嗎」、「撞死人的比較有台灣價值，需要的是黨意圖章」、「只有黨意，沒有民意」、「這3個要變中共同路人了」、「竟然和貪汙2000萬的那個一樣嚴重」。

不過民進黨解釋，3人遭停的是黨團權，不得參選黨團幹部與召委，也無法選擇委員會，並非像網傳的無法參選立委或無法再被民進黨提名。

高雄市議員韓賜村於今年5月闖紅燈，事後更屢次辯「雙方都是紅燈」，甚至質疑死者有舊傷、家屬延誤就醫，遭檢方認為毫無悔意，取消緩刑，但由於韓賜村與死者家屬達成和解，本月初法院輕判6個月徒刑，可易科罰金18萬。

(中時新聞網)