柯有倫今年受邀擔任品牌新款越野休閒房車款推廣大使，這次特別與野灣野生動物保育協會合作，讓柯有倫駕著新車遠赴台東的深山野谷，他在大自然中看到赤翡翠、紅隼能夠再次展翅飛翔，白鼻心(果子狸)從籠子中被放出來時那種警覺性地環顧四週，讓在今年升格為奶爸的他，感性：「看在我的心裡真的有為人父母看著小孩長大獨立自主的那份感動。」

他表示這種滿足感跟最近照顧女兒長大感覺很接近，「我跟老婆每天很細心餵她喝奶換尿片，一天二十四小時都照顧，直到女兒有不同的成長變化，像是現在已經五個月大的她可以翻身、可以吃副食品還會拿著米餅開始咬，看在爸爸的眼裡都是滿滿的欣慰。」

柯有倫明年將歡慶40歲生日，將於明年1月21日在LEGACY舉辦「生日老友記演唱會」，被稱寵粉魔人的柯有倫出道以來常藉著生日與粉絲聚會，明年適逢他40大壽及出道20周年，這兩年歷經結婚、生子的柯有倫再度舉辦生日演唱會，出道以來幾乎年年辦生日會的柯有倫，表示：「會取名為『老友記』，除了把歌迷當老朋友對待外，也代表我對住在香港的家人朋友的想念！」已經一年多沒去香港探親訪友的柯有倫在台灣藉著吃茶餐廳來慰藉思念之情，他笑說：「我最愛的茶餐廳名字就叫『老友記』！」

(中時 )