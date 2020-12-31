大陸知名的社群網站微博12月30日出現一場激烈論戰，話題源於一位博主@動漫超話社區分享了2張著名日本漫畫《海賊王》的圖片，並指控《海賊王》「夾帶私貨」，因為這張畫上同時出現了大陸的中華人民共和國五星紅旗與台灣的中華民國青天白日滿地紅。圖片在網上引爆兩岸國旗問題爭議，話題也被推上了微博的熱門搜索排行榜。

這2張圖是《海賊王》多年前的作品，據網友在微博上說明指出，第一張是2015年《海賊王》第790話的一張彩色畫頁，作者尾田榮一郎為慶祝漫畫銷量破金氏世界紀錄，特別畫了一張漫畫人物集合頁，配上各國國旗，用來感謝全球粉絲們的支持。由於《海賊王》在兩岸都有大量粉絲，因此五星紅旗和青天白日旗同時出現在了這張彩頁上。

而另一張圖則是2002年的作品，同樣也是作者發文感謝各國的粉絲，在文中列了一個要感謝的粉絲表格，其中把台灣和香港列入了這張以國家為分類的表格中。

海賊王作者在2002年的作品中同樣感謝各國的粉絲，於文中列出各地要感謝的粉絲表格，其中把台灣和香港列入了這張以國家為分類的表格中，但大陸網友認為它的解讀應以日文為準，不應用中文翻譯後的方式解讀。（圖／微博@動漫超話社區)

《觀察者網》上的網友發文稱，兩張圖片貼文出現後，微博上的網友反應「一片哀嚎」。網友說：「這回真的是塌房了……」、「這尼瑪我人都不好了，這哪裡是家塌了，是我整個青春喂了狗」；還有網友說，這是「行銷號年底衝業績」。

另有許多網友看法則完全不同，他們回應稱：「青天白日旗不代表台獨，有空多讀書」、「那是中華民國國旗」、「大家別玻璃心」。還有知名動漫博主搬出大陸央視知名主播白岩松來為此立場背書，他曾在節目中表示：「在台灣，『台獨』是絕對不會舉青天白日旗的。」

儘管如此，很多微博上的網友仍然無法接受把五星紅旗和青天白日旗並列放在一起。道理很簡單，在大部份大陸網友的立場是北京長期以來的主張：「中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府」。如果要將兩者並列，就有搞「兩個中國」或「一中一台」的疑慮，這是中共中央多年來明確提及並一貫反對的。

中華民國國旗不能被大陸承認的道理不難理解，但台灣人一般比較少感受到許多大陸知識份子對這面曾經用過的國旗仍有些念舊的情懷，許多人對蔣介石北伐統一中國、領導對日抗戰仍存有好感，而且在延續中國道統與防範分裂國家上，青天白日滿地紅仍有重要的意義，因此雖然政治上「反對」，但情感上並不「反感」。

曾在台灣4度執政的民進黨對這面中華民國國旗的態度卻與中共正好相反，綠營競選相關的政治活動中從來不拿國旗，只拿黨旗或各式各樣的台獨團體旗幟。民進黨執政時想盡辦法要在各種場合把國旗抹掉，但與中共對抗時就拿國旗當作激怒對方的符咒猛搖，並以此鞏固國際形象與定位。換言之，民進黨對這面青天白日滿地紅，是情感上非常「反感」，但在政治上有需要的時候並不「反對」。

簡單來說，中共平時是不承認中華民國及其國旗，但在反制國家分裂行為時又必須依賴它；民進黨平時也不承認中華民國及國旗，但在對抗中共時又不得把它們抬出來。上述兩個現象正好證明一個事實：中華民國與青天白日滿地紅是維繫兩岸和平與互動的唯一選項，離開它就必然要兵戎相見。

至於《海賊王》漫畫引發大陸網上的國旗風波，其中一張還包括著台灣被列入國家的表格問題。據網友解釋，網上傳出的是經過繁體中文翻譯，若按日文原文使用的「国」（くに）也包含地區的意思，解讀為「發行地」更為妥當。

微博的貼文指出，很多《海賊王》的大陸粉絲紛紛曬出證據，證明《海賊王》立場「絕無問題」。例如海賊王中最重要的彩蛋人物、來自西藏的熊貓人介紹中，直接配上了五星紅旗。漫畫作者尾田榮一郎與大陸粉絲的互動時亦曾表示自己很喜歡中國，在其全球巡迴展中，他還為每個大陸城市做了專屬特色簽繪，這也是全球唯一的特殊待遇。

《海賊王》漫畫原創於1997年，在全球與兩岸都有大量粉絲，大陸網友的反應顯然也不想因為兩岸的政治爭議而招致漫畫被禁，畢竟作者原意並非要挑動爭議，他所站立的位置，也正好是兩岸爭議中得以維繫的紐帶。對青天白日旗這個不「反感」的象徵，只要不是用來做從事分裂國土的工具，有時候也用不著沒事找事地去「反對」吧！

(中時新聞網)