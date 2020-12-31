日本演員草彅剛12月30日傳閃婚喜訊，46歲的他透過經紀公司書面宣布與圈外女性結婚，選擇在這天結婚是因為當天是愛犬KURUMI的4歲生日，今後便能同時記念結婚紀念日與KURUMI生日，足見他對寵物滿滿的愛。

KURUMI其實也是「藝人」，他的CM出道作品是2018年著名相機製造商「EOS Kiss M」的CM，主題為「KISS is my life.」，與他一起演出的是2020年過世的演員竹内結子，廣告中呈現現代女性以相機紀錄的日常生活。

竹内結子和草彅剛的愛犬KURUMI一起拍過電視CM（摘自キャノンTVCM『KISS is my life.』篇 30秒版YouTube）

竹內在當中說：「照片是什麼，照片就是我的人生，就是照片中的那樣。」表現藉由鏡頭創造的人生美好，廣告中她抱著KURUMI，露出自然燦爛的笑容，以及在各種生活情境下活躍自在的樣貌。

草彅剛所屬多年的「SMAP」老戰友中居正廣，12月26日在他的廣播節目中回憶今年離世的藝人時，提及他過去和竹內結子在一次赴夏威夷出外景的往事，傳達出他心目中竹內的為人。

草彅剛對寵物鍾愛有佳。（摘自IG）

他和竹內結子為綜藝節目赴夏威夷參觀當地豪宅，來到一座游泳池。依照日本綜藝節目的「慣例」，出現游泳池就會玩藝人被推下水橋段，這通常是諧星的任務，以竹內的演員身份並不會落水。

中居說：「我自己跳下去、或是被推下去其實都沒差，但那樣自然就會讓竹內小姐顯得突兀而被誤會（因為是演員、有形象、玩弄不得），被觀眾說『為什麼只有竹內不跳、很掃興』，我不希望讓她陷於這種尷尬。」

中居說，最後由他自己跳下水完成橋段，導播喊ＯＫ後竹內結子卻主動說：「我是不是也下水比較好啊？」眾人趕緊說「不用不用，不用給這麼大福利。」而最後考量有兩個人接連落水比較有趣，節目又不打算讓竹內下水，因此播出時中居落水的段落也被刪。中居憶起此事，語帶感嘆表示「我還想跟她多聊聊啊。」

竹内結子和草彅剛的愛犬KURUMI一起拍過電視CM。（摘自キャノンTVCM『KISS is my life.』篇 30秒版YouTube）

竹內結子驟逝消息震驚一票台日影迷。（資料照片）

(中時 )