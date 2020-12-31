圖二：TEMPUR丹普床墊，活動期間內枕頭、配件類商品特價1件8折，最高享4件75折優惠，讓您睡得安心又舒適。（TEMPUR丹普床墊提供）

圖三：SEALY席伊麗，新美夢系列馬爾地夫雙人床墊，原價7萬元，特價3萬9999元(152x190cm)，贈4

200元活力枕壹對＋保潔墊壹件。（SEALY席伊麗提供）

寒冬好想賴在溫暖的床上迎接2021年，床寢業者趁機推優惠，包括深受飯店愛用的Sealy席伊麗床墊，以及受到許多消費者好評的TEMPUR丹普床墊，都推出特惠活動，吸引消費者把飯店溫暖舒適的名床搬回家。

Sealy席伊麗床墊於1月1日至2月28日推出新春限時優惠，如購買皇冠系列與電動床系列床款享85折優惠，再享滿萬送千活動，加碼再贈價值1萬3990元B＆O P2藍芽喇叭＋悠活枕一對＋防水保潔墊一件等，讓消費者以優惠的價格換取優質的睡眠品質。

而經NASA認證過的床墊品牌TEMPUR丹普，也在明年2月底前同時段，推出丹普床墊全系列商品全面8折起，購買指定床墊享最高2萬2888元紅包折抵，消費滿額還贈送最高市值1萬1800元丹普長抱枕一個的活動，另外若於活動期間內至丹普專賣店消費滿額，還有獨家優惠如：滿額贈送最高市值3萬2600元丹普旅行床墊組一個。

(中時 )