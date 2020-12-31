寒流來襲，今天(31日)清晨最冷，氣象局持續發布低溫特報。今日至明(1月1)日寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今日局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。根據氣象局資料，目前台灣最低溫宜蘭縣大同鄉太平山測站，零下6.2度，本島平地最低溫則出現在新北市石門區，清晨4時溫度5.6度，到清晨5時40分只剩4.3度，溫度溜滑梯掉了1.3度，降幅驚人。

氣象局發布今晨至白天低溫區域

【橙色燈號(非常寒冷)】

基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、臺中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

今晨將是這波寒流最強的時候，預估在中部以北及宜、花地區低溫僅６至８度，沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些，南部及東南部約１０度左右，請務必做好保暖措施，農漁養殖業應嚴防寒害；今天白天高溫北部及東北部只有１０至１１度、花東１３至１５度，中南部１７至２０度；降雨方面，水氣逐漸減少，主要在花東地區及北部、東北部山區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣，北部及東北部１０００至２０００公尺的山區若水氣與溫度條件配合仍有降雪的機率，但因為水氣減少而機率降低，然而地面可能有結霜現象，行車時亦須留意

氣象局發布陸上強風特報

東北風明顯偏強，高雄以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

此外，中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，提醒海上作業、海邊活動務必注意安全

根據環保署空氣品質預報資訊：３１日持續受寒流影響，中部以北位於迎風面，擴散條件較佳；南部地區位於下風處，污染物稍易累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級，雲嘉南於夜間及清晨期間風速較弱，擴散條件較差，局部地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時新聞網)