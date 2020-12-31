總統蔡英文滿意度從5月至12月，已自71.2%下降至52.8%，下滑約20個百分點，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，第二任蜜月期已經結束，卻被總統府一句「執政團隊不可能有蜜月期」的回應。游盈隆30日自爆，他在民視主持的節目突然停播。東華大學教授施正鋒表示，游盈隆說蜜月期已過，已經很客氣；他甚至對游心戰喊話，「你不了解小英，你對她太客氣，她會瞧不起你」。

施正鋒在《新聞翟急便》節目中指出，蔡英文旁邊的人真的沒常識，游盈隆所說的蜜月期是指一個新的政權上台，當然會給3到5個月蜜月期，頂多1年。台灣是選完到520上台，中間還有蠻長的時間，4個多月；游盈隆說蜜月期已過，已經很客氣。

針對游盈隆電視節目被砍掉，施正鋒指出，游盈隆這個狀況，就是網路政論節目主持人彭文正的翻版，他透露自己曾上兩個電視台，主持人當時很客氣地對他說，「施教授你要常來」；當他下次再去，主持人卻說，「施老師，你下節目以後，上面就打電話來了」。游盈隆就是這個狀況，蘿蔔跟棒子，你聽話我就給你，再怎麼爛都無所謂，不聽話就把你拉掉。

施正鋒認為，也許游盈隆長期以來對民進黨比較沒有那麼友善。蔡英文旁邊有一些外圍的團體，是情治單位吧，也就是國安局，找一些年輕博士做的民調，可以看嗎？而桃園那個要被罷免的那位，所做的民調，幾百份也可以叫民調嗎？

施正鋒指出，游盈隆所作的民調算是數一數二的，他的的輩分也比林佳龍還高，他作的民調應沒什麼問題，他這次所做的結果，對蔡英文已經很客氣了，因沒找他出席民調記者會，已很客氣了。 施正鋒甚至對游盈隆心戰喊話，「你不了解小英，你對她太客氣，她會瞧不起你。」

(中時新聞網)