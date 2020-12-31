小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（31日）新聞重點。

【1】民法修正 離婚後財產不必均分

立法院會昨三讀通過「民法第1030條之1修正草案」，未來夫妻離婚或婚姻關係在但要變更法定財產制，如平均分配有失公平，其中一方對婚姻生活沒有貢獻或協力，法院得視雙方經濟能力、子女照養等因素，調整財產分配或免除分配額。會計師透露，新制對有錢人或名人未來若離婚，贍養費給付上影響不大，但對愛跑趴、喝下午茶、不用擔負家庭責任的貴婦們，想透過離婚分配高額的財產致富，將變困難。

【2】專家憂接種恐爆次等公民之亂

衛福部長陳時中昨天宣布我國已採購1000萬劑AZ疫苗，最快可望於明年3月到貨，對此有專家擔憂，逾7成國人感染過腺病毒，施打AZ疫苗後抗體將被中和，有效性打折；而且這已不是陳時中第一次表示最快可於明年3月拿到疫苗，除公布採購廠牌為AZ外，我國疫苗採購形同無進度，更可說是了無新意。

【3】台灣民主基金會 被爆補助不避親

監委林文程質疑前總統馬英九以「中華台北」參與WHA，是出賣國家主權，風波延燒台灣民主基金會。國民黨文傳會副主委黃子哲昨指出，林文程是公報私仇、挾院（監察院）報復，黃並點出台灣民主基金會副執行長陳婉宜竟私相授受，以基金會預算4度補助其夫寇謐將（Michael Cole）。

【4】封關匯戰 央行力守兩大防線

決戰封關時刻，出口商卯起來拋匯，加上外資匯入力道有增無減，新台幣昨日盤中再度衝破28.1元，讓央行繃緊神經；就怕封關日功虧一簣，央行今日設下兩道防線，盤中力守28元整數關卡，封關價28.5元更一步不讓。

【5】百桶印刷廢液 濫丟翡翠水庫

攸關600多萬人飲用水源的翡翠水庫，竟遭不肖業者棄置大批印刷廢液！台南市「威昇科技」涉嫌低價承攬「瑞豐實業」等7家印刷、製版業者的廢液、廢油等有害事業廢棄物，傾倒棄置翡翠水庫。環保署去年9月稽查發現竟有500多加侖廢液棄置翡翠水庫水源地，嚴重汙染水源。台北地檢署30日依違反廢棄物清理法、刑法190條之1投棄毒物於土壤罪起訴威昇、瑞豐8家公司、7名業者，依法最重可判處7年徒刑。

(中時新聞網)