南斗星君又被稱為「南極老人」或「南極仙翁」，每年農曆12月29日(明年國曆2月10日)，祂會偕同北斗星君下凡巡視，考核眾生一年來的功過，而小年夜這天也是台灣民眾祈求來年平安的重要日子，民間普遍相信南斗星君掌管年歲，只要虔誠祝禱，便能延年益壽。

古人觀天象，並將自然現象神格化，定位南斗星君掌管司命星、司祿星、延壽星、益算星、度厄星和上生星等「六星」，其排列似舀酒的斗杓，與「北斗七星」相互輝映，故稱為「南斗」。古謂「南斗註生、北斗註死」，祂們兩位是掌管凡人生死大權的神明。

台灣社會深受道教文化影響，重要節日會舉行「拜斗」、「禮斗法會」，祈求平安。（圖／翻攝自台南尊王堂臉書）

從戰國時期流傳下來的《星經》，提到「南斗六星，主天子壽命，亦主宰相爵祿之位。」唐朝《渾天賦》則謂「南斗主爵祿，東壁主文章。」就連唐代大詩人杜甫的作品《覃山人隱居》也提及「南極老人自有星」。上述文獻多次證明，古人總認為，「南斗六星」與老人、仙翁和壽命等息息相關。

最深植人心的，當屬晉代干寶所著《搜神記》和《三國演義》裡的故事。傳說三國時代，魏國神童管輅會卜周易、知天機，曾算出一名十九歲少年趙顏三日內必死，趙父請求管輅救其子，管輅只好指點準備酒和鹿肉，往南山尋找下棋者進貢「求壽」，文內「穿紅者出筆添壽」、「南斗註生」等語，強化民間對南斗星君掌管人生壽命的印象。

民眾在「斗籤紙」寫上姓名、生辰八字，宮廟會誦讀祝禱文，幫助信徒消災改運。（圖／翻攝自集義宮臉書）

民眾在「斗籤紙」寫上姓名、生辰八字，宮廟會誦讀祝禱文，幫助信徒消災改運。（圖／翻攝自集義宮臉書）

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(中時新聞網)