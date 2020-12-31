南斗星君又被稱為「南極老人」或「南極仙翁」，每年農曆12月29日(明年國曆2月10日)，祂會偕同北斗星君下凡巡視，考核眾生一年來的功過；但細究其每年下凡「考核功過」的關鍵，是警惕世人牢記「舉頭三尺有神明」，鼓勵向善積功德。

台北市萬華「集義宮」主委高王燦指出，歲末年首之際，南、北斗星君偕同下凡，考核眾生的善惡功過，覈實每家灶君的紀錄無誤後，就會載入「功過生死簿」，並轉呈天官大帝，由大帝決定來年的賜福。因此，民間舉行道教科儀「拜斗」或「禮斗法會」，就是為了祈求平安。

萬華集義宮奉祀主神雖為朱、池、李三府千歲，但一年會舉辦兩次南北斗星君改運典禮。（圖／王永泰攝）

當然，向南、北斗星君祈求，並不限於小年夜，有120年歷史的集義宮，會在農曆6月初8和9月初8，舉辦大型改運典禮，無償替信徒祝禱化解厄運。「『拜斗』最重要的就是『振作本命元辰』，民眾只要提供姓名和生辰八字，宮廟就會共同列冊並誦讀祝禱文，幫信徒消災改運。」高王燦說。

在集義宮擔任志工的黃大姐表示，雖然世間普遍關注南斗星君與掌管壽命有關，更盼能消災解厄，但細究其每年下凡「考核功過」的關鍵，是警惕世人牢記「舉頭三尺有神明」，鼓勵向善積功德，「拜神靈驗與否，冥冥之中自有感應，就是看自己。」

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(中時新聞網)