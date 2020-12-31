2020年冬至這一天，位於新北市鶯歌區的五福窯異常忙碌，原本停工兩周的隧道窯重新開窯，載著鍋具陶胚的窯車，宛如火車過山洞，一車又一車通過長達15公尺的窯體，經歷預熱、燒成、冷卻，在攝氏1200度的烈焰高溫燒製下，煅煉成美麗又精緻的鍋具餐盤。

王品集團旗下品牌使用的餐盤，多為五福窯生產。（圖／馬景平攝、翻攝自王品臉書）

其實這20多年來，在不敵大陸、東南亞的陶瓷工廠割喉競爭下，鶯歌數百間製陶工廠關門，窯場剩不到10座，老街被進口陶瓷攻陷，本地陶業奄奄一息。1973年成立的五福窯，早年生產馬克杯等陶瓷禮品外銷暢望，在陶業大蕭條下，工廠差點關門，但三代製陶的蘇家人不放棄，轉攻國內餐廳開發精緻碗盤，更以「燒不壞」的砂鍋打出名聲，成了餐飲集團像王品、美食-KY的供應商。

「今年因為疫情影響，開窯時間較不固定，幸好5月國內解封後，餐具訂單漸回穩，也幸虧自煮風氣興起，耐熱砂鍋銷量大增，回補不少業績。」五福窯第三代蘇俊霖說，他和父親蘇正義站在窯口前，檢視剛燒出來的陶瓷碗盤，稍有裂痕或瑕疵就淘汰。

早年製陶多為手工，後來才有機器支援，以鐵皮覆蓋的隧道窯吞吐量大，在台灣已不多見。（圖／馬景平攝、五福窯提供）

蘇正義解釋：「現在的生產環境和以前差很多，20年前外銷很好做，像聖誕節之前，貿易商急著拉貨出口，馬克杯就算把手燒裂要淘汰，貿易商也硬要出貨！現在做內銷不一樣，品質要高、產品量少又多樣化，而且都是急單，客戶一開口，我馬上答應一周內交貨，速度之快連客戶都嚇到，這就是我們的生產能力。」

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(中時新聞網)