鶯歌是陶瓷的故鄉，因為土質適合製陶，清朝時期就有泉州人落腳開蛇窯做陶盆，但真正被譽為「台灣的景德鎮」，則是60年代後經濟起飛，靠衛浴陶瓷與面磚打開外銷局面，鎮上數百支煙囪林立，在地耆老形容「小時候每天鼻孔都是黑的。」

「60年代製陶比務農多，連家庭代工都是陶瓷貼花，1973年，我父親（蘇良政）創立五福窯，家族一起打拚，剛開始做拼花地磚加工，後來做存錢筒、馬克杯等禮品外銷歐美，像萬寶龍一次下訂就是幾十萬個煙灰缸，工廠從燒煤做到改成燒瓦斯，那座長15公尺的電腦控溫隧道窯，就是30多年前花一千萬元興建，在外銷時代從不熄火。」五福窯第二代蘇正義說。

五福窯創業初期，以生產拼花地磚起家。（圖／馬景平攝）

90年代後，大陸、東南亞陶瓷工業興起低價搶單，外銷風雲變色，滅頂式海嘯讓蘇正義記憶猶新，「不過短短1、2年，訂單全沒了，連搶回來的機會都沒有，因為利潤本來就被貿易商掐住，加上工資原物料狂漲，像我們製陶過程，除了練土、成形是機器化生產，接把手、洗胚胎、上釉都要靠人工，根本無力競爭，只能想辦法轉型。」

當時有餐具行找上門，給了蘇正義靈感，「20年前餐廳沒像現在這麼多，清一色用白色瓷器，有新開的餐廳想要不一樣的精緻碗盤，但因為量不大，多數工廠不願接單，最後找上五福窯幫忙，包括王品集團也是那時候接觸，我們因此決定轉攻內銷找生路。」

王品集團旗下品牌使用的餐盤，多為五福窯生產。（圖／馬景平攝、翻攝自王品臉書）

蘇正義坦承，要放棄經營多年的外銷市場轉做內銷也是冒險，壓力真的很大，「雖然決心開發精緻碗盤轉攻國內餐廳通路，但每次生產一批就是幾百幾千個，一旦款式不受歡迎就變囤貨，相比外銷時代工廠只管接單生產，商品囤貨交給貿易商或盤商去煩惱，做內銷要管理庫存風險變高，如果克服不了難關，這條路也走不下去。」

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(中時新聞網)