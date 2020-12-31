1973成立的鶯歌五福窯，昔日生產馬克杯等陶瓷禮品外銷暢望，20多年前遭逢出口大蕭條、工廠難以為繼，為了逆勢求生，不惜成本投入耐火餐具的研究，出名「燒不壞」的耐熱炒鍋就是在那時期開發成功，如今銷量佔整體業績逾半，但剛推出時經銷商根本看不上眼。

「早年砂鍋、滷味鍋燒一燒就裂，因為原料不好，我試做過一款耐熱炒鍋給海霸王廚師試用，炒的時候沒問題，但冷水一沖就破掉；後來原料商推出陶土加鋰（葉長石）的新耐火材質，可是配比很難抓，鍋子常常無法成形。我試了好幾年才克服難關，開發出耐熱砂鍋，急冷急熱不易裂，耐熱度從攝氏零下5度到600度都沒問題，除非撞壞，不然真的燒不壞。」

蘇俊霖退伍後回家幫忙並學習生產流程，努力為工廠轉型建立品牌形象。（圖／馬景平攝）

耐熱砂鍋開發成功後，蘇正義興致沖沖找鶯歌老街的商家寄賣，店家卻認為就算五福窯的砂鍋形狀像日本砂鍋、價格也少一半，終究客人也只會買日本砂鍋，「我不服氣地跟他們說，請拿去試試看會不會比日本的差，再來決定賣不賣！他們拿去實驗後，發現無論沸騰時間、保溫效果、清洗方便度，都不輸日本貨才願意賣。」

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(中時新聞網)