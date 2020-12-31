五福窯的轉型之路看似順利，但有些辛酸只有家族才知道。「爺爺退休前，替人作保被連累，那時一方面要還債，一方面要轉型開發餐具，資金吃緊，家族成員還了20多年才快還清。」第三代蘇俊霖從小就得幫忙包裝陶瓷，大學畢業退伍後回到自家工廠幫忙，「我身為晚輩，不方便過問詳細情形，但那些年真的非常辛苦，只是大人們未曾抱怨。」

這幾年來五福窯的經營愈來愈靈活，5年前，蘇俊霖陸續成立臉書粉專，利用網路推廣品牌、替產品申請經濟部「臺灣製產品MIT微笑標章」，參加比賽連連得獎。

蘇正義結婚當年，特別拍攝全家福照留。（圖／蘇正義提供）

「以前工廠只會生產不懂宣傳，像我們的養生湯燉鍋的鍋底改做直角，容量比同直徑的傳統砂鍋更大，2014年獲得經濟部的台灣金選，得獎後曝光增加，目前外銷新加坡。為了創新，我還找設計師一同設計了世面上首款附陶瓷蒸架的蒸煮鍋，下面燉煮上面蒸食材，相當多用途，得到2017年德國紅點設計獎。」蘇俊霖說。

如今走進五福窯的辦公室，地上鋪的是創業當年生產的拼花地磚，牆上玻璃櫃放的則是現代耐熱砂鍋及餐盤，雖然大陸貨威脅一直都在，但蘇正義老神在在，已經不怕了，「進口餐具便宜花樣多，但一批賣完就沒了，斷貨問題嚴重；我們不一樣，可依客戶需求開發，貨沒了還可追加，若是大陸貨就沒這些服務。」

五福窯現有餐具砂鍋逾70多款，一年營收2千萬，如今是台灣最大的陶瓷餐具工廠，或許上個外銷輝煌時代不再，但成功搭上餐飲產業起飛的列車，也闖出了另一番新天地。

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(中時新聞網)