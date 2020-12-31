入冬最強寒流襲台，今天最冷北部恐下探5度。（圖／擷取自中央氣象局）

入冬最強寒流！氣象專家吳德榮指出，今晨太平山降至零下6.2度，比玉山還要更低溫；今天是冷空氣最強時刻，北部最冷可下探5度。而氣象預報員官欣平也說，今晨是最冷時間點，全台平地氣象站均創入冬最低溫，台北氣象站今0時20分降至9.9度，達寒流標準。

吳德榮在專欄「三立準氣象．老大洩天機」上分享，今晨太平山降至零下6.2度，氣溫比玉山、合歡山還低，顯示這波寒流，其最冷空氣集中在1000至2000公尺的高度。而大屯山及太平山截至今早6時最低氣溫，則分別降至零下4.5度及6.2度；因水氣不足，漸失飄雪條件，但氣溫極低，仍可觀察到不常見的霧淞、結冰等現象。

吳德榮表示，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天冷空氣最強，天氣寒冷，北部5至10度，中部6至15度，南部8至17度，東部7至13度；明晨嘉義以北地區，平地最低仍可降至5度；全台除恆春半島外，各地區平地最低氣溫仍在10度以下。明天白天起至周日，冷空氣逐日減弱，氣溫逐日回升，但因輻射冷卻效應，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大。

吳德榮指出，今起至週六大台北多雲、桃園以南晴朗穩定；北海岸及東半部則為多雲偶有零星短暫雨的機率；周日各地晴朗穩定的天氣。

吳德榮說，今天西半部送「最後夕陽」活動，天氣是理想的。元旦清晨東半部迎「曙光、日出」的活動，大部分地區還算理想，有些地區則略受干擾；但參加活動一定要記得保暖。

(中時新聞網)