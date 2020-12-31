大陸知名作家兼導演郭敬明，以電影《小時代》系列走紅，近來遭大陸影視圈111名編劇、導演、製作人與作家聯合抵制，讓他31日凌晨突然發文，首度鬆口認了15年前抄襲事件，並向他抄襲的《圈裡圈外》作者莊羽道歉。

郭敬明2003出版的小說《夢裡花落知多少》，遭指和女作家莊羽的小說《圈裡圈外》雷同，之後莊羽一狀告上法院，2006年判決他確實構成抄襲，除了需賠償人民幣20萬元（約台幣86萬元）外，還必須在報紙上公開道歉。

不過當時他選擇刊登判決書，而沒有道歉文，被指出毫無誠意，時隔15年，他終於在2020的最後一天，公開在微博向莊羽道歉，表示這是一個「遲到太久的道歉」，坦言當時年少輕狂虛榮和抗拒，讓他選擇逃避道歉，「當時自己一度很反抗，不肯承認自己的錯誤。」

郭敬明為15年前抄襲道歉。(圖／翻攝自微博）

而在之後的所有場合，他也始終避談此事，「因為對我來說，它像一個無法愈合的傷口，我不敢撕開，更不敢面對」，時隔15年，這個錯誤依舊伴隨著他，現在他將走到40歲的人生中點，他選擇面對過去的錯誤。

「面對被我辜負的所有支持我和相信我的讀者和合作夥伴，我欠所有人一個道歉。莊羽女士，對您造成的傷害，我鄭重道歉，非常對不起。我也要向公眾道歉，向所有原創作者們，和中國來之不易的創作環境道歉，對不起，我做了非常不好的示範」。

郭敬明也透露，將把《夢裡花落知多少》版稅及相關收益全都賠償給莊羽，如果她不接受，他會把錢捐出做公益，接受公眾的監督，「過去的十五年裡，我一直對自己說，我要靠作品，靠努力，讓自己獲得成功，證明靠拚搏也可以改變人生。但是現在我明白，如果我一直逃避自己的過去，不肯承認和面對自己年少時候犯下的錯誤，我永遠都不可能成為一個大寫的人。」而郭敬明突如其來的道歉，也登上微博熱搜第一名，網友也猜測他坦言抄襲事件，可能與抵制風波有關。

(中時新聞網)