期交所第7屆期貨鑽石獎活動展開，將表揚對期貨市場貢獻卓越的期貨商、期貨交易輔助人及法人機構。另外，期交所深入大專院校，昨(30）日辦理「年輕人學期貨 拿好禮」實體活動，共吸引250位該校學生參與。

期交所自104年創設「期貨鑽石獎」，已舉辦六屆，為持續推動法人運用期貨及選擇權避險增益，第7屆期貨鑽石獎活動辦法出爐，獎勵對象包括期貨業、證券投資信託事業、銀行業、保險業、證券業、造市者及其他法人機構。

期貨鑽石獎獎項內容包括針對期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、證券投資信託事業、銀行業、保險業及證券業等設置交易量鑽石獎及交易量成長鑽石獎(證券投資信託事業部分另設置基金鑽石獎)，以及造市者造市績效鑽石獎及期貨市場推廣鑽石獎共17個獎項，28個獎額。

評選標準將依獎勵對象於109年7月1日至110年6月30日期間國內期貨及選擇權交易量、交易量成長率與相關評選標準進行評比。

期交所為增進年輕人對期貨與選擇權交易及風險控管知識，辦理「年輕人學期貨 拿好禮」網路有獎徵答活動，截至12月30日已有約2.8萬人次踴躍參與該活動。為使更多校園年輕人了解期交所提供的學習資源，期交所深入大專院校，昨(30)日假致理科技大學辦理「年輕人學期貨 拿好禮」實體活動，共吸引250位該校學生熱情參與。

(時報資訊)