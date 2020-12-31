2020的最後一天，美軍兩艘驅逐艦阿利伯克級驅逐艦「麥凱恩號」（USS John S. McCain）與神盾級驅逐艦「威爾伯號」（USS Curtis Wilbur），31日清晨通過台灣海峽。美方稱，此行符合國際法，也展現了美國對印太自由開放的承諾。

國防部今也證實，美2艘驅逐艦本日上午由南海航經台灣海峽後，續向北航行。 防部指出，美艦航經台灣海峽執行一般航行任務期間，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域艦、機相關動態與應處，狀況正常。

美國驅逐艦馬斯廷號19日才經過台灣海峽後，隨後大陸也派遣「山東號」航空母艦於20日航經台灣海峽，續向南航行；國軍當時則派遣6艘軍艦、8架次戰機全程監控。這是山東號第2度穿越台海。而今日在2020年最後一天，美國驅逐艦通過台灣海峽，也是美艦今年以來第13次通過台海。港媒《東網》則指，這是美軍繼2019年5月以來，第二度同時有兩艘軍艦通過台海。

今年美中台在海、空「互動」頻繁。大陸兩艘航母經過台海2次；而大陸軍機自6月起，侵擾我西南防空識別已近300架次，幾乎天天都來，我空軍則隨時戒備。

(中時新聞網)