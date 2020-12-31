現役培育優秀高中運動選手金利偉華(左)和黃彥章。（照片提供/國立體育大學）

「培育優秀原住民族學校運動人才執行計畫」成果會，30日在國立體育大學舉行。（照片提供/國立體育大學）

原住民族選手的運動成就一直受到矚目與肯定，教育部體育署在9年前開始規畫辦理「培育優秀原住民族學校運動人才執行計畫」，透過選才、訓賽、競賽輔導等落實於各專長項目的訓練教學，如今已看到成果，今天（30日）舉行109年度成果發表會，受惠原住民族優秀選手已從每年80人增加到140人，明年將成長為150人，培育更多運動人才投競技賽事。

這個計畫從100年度開始執行，當時有80位選手參與，培訓種類有6項，配合學校有44所，收到逐步上揚的成效，101年度有100位選手，配合學校有46所，獲得獎牌數為297面；現在來到109年度，選手人數增加到140人，培訓種類已擴及至田徑、拳擊、舉重、跆拳道、柔道、體操、射箭、角力、空手道與射擊等10項種類，配合學校增加為73所，獲得獎牌數共372面。

今天出席成果發表會的教育部體育署主任秘書葉丁鵬，以三個感謝與一個祝福，期待這個計畫能造福更多的優秀原住民族運動人才，一是感謝立法委員們支持體育署的計畫經費，二是感謝投入訓練的教練與老師們的陪伴，三是感謝參與計畫選手們的努力，並且祝福選手們踏入國際體壇，展現最好的成績。

計畫單位的國立體育大學副校長黃東治表示，在資源與管道有限的情況下，這個計畫給予優秀原住民族選手有更多機會與希望，明年度將會有150位選手加這個計畫，同時國立體大也將成立原住民專班，會有85位選手投入體育相關訓練。

到場的原住民族立法委員伍麗華與鄭天財，過去都曾參與偏鄉教育工作，了解原住民族具備好的運動天賦，卻缺乏經費與管道，都很肯定這個計畫造福更多的原住民族基層運動選手。

體育署特別邀請歷屆培訓選手與教練代表出席分享心得，包括102-103年培育舉重選手洪萬庭、101年培育體操選手且現為台東台坂國小教練的游朝偉、柔道選手林崇佑，以及現任培訓體操選手黃彥章與射擊選手金利偉華。

在2017年夏季世大運女子舉重69公斤級贏得金牌的洪萬庭表示，在計畫中的營養金幫助最大，讓她可以補充更好的營養；深有同感的還有林崇佑，表示透過營養金購買好的營養品，可以提升成績。

目前在國訓中心參與體操選手訓練的游朝偉，很感謝加入這個計畫，讓訓練與課業能同步進行，他也勉勵同在國訓中心訓練的學弟黃彥章與金利偉華，能與教練多溝通，一起解決訓練中面臨的問題，快速度過低潮期。

黃彥章對受傷後的醫療支援最有感，並且分享在國訓中心的現況，表示目前手部有傷，希望能在明年四月的全中運復出，並且挑戰奧運。

在108年全國運動男子射擊個人空氣手槍10公尺項目贏得金牌，成為全運會史上最年輕射擊金牌得主的金利偉華，目前成績已達亞奧運標準，他表示，加入這個計畫後，在訓練上沒有後顧之憂，可以全心為奧運備戰。

分享心得的兩位培訓選手教練都來自台東體中，分別是指導林崇佑的教練陳佳峰、指導金利偉華的教練李峰南，都來自台東體中。

陳佳峰教練表示，運動防護對選手與教練都有很大幫助，不僅能充份了解選手狀況，可以避免受傷與過度訓練，在訓練上無後顧之憂。

李峰南教練則是肯定運動科學給予顯著的幫助，這個計畫也解決選手面臨參加比賽的經費與課輔的問題。

培育優秀原住民族學校運動人才執行計畫共細分為九個子計畫，包括訓輔小組實施計畫、維護優秀原住民族運動人才資料紀錄、重點學校選手營養費與課輔費實施計畫、優秀原住民族運動員運動表現與能力檢測、醫學監控實施計畫、運動傷害防護實施計畫、運動心理監控實施計畫、種族與運動種類分析實施計畫與強化原住民族體育運動人才多元發展實施計畫。

(中時新聞網)