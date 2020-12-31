高雄市鳳山區30日晚間發生歹徒拒檢撞警的事件，透過民眾報案，警方於死巷尋獲車輛，一位男子遭槍斃陳屍後座。（翻攝臉書社團《高雄五甲大小事》）

高雄市鳳山區30日晚間發生歹徒拒檢撞警的事件，圖為歹徒所駕的車輛，經民眾發現棄車在死巷。（翻攝臉書社團《高雄五甲大小事》）

▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

高雄市鳳山警方昨（30日）晚間7時40分欲攔查竊盜通緝犯，嫌犯拒檢並駕車加速逃逸，警朝輪胎連開11槍，嫌犯仍逃逸，警方搜查棄車地點時，發現一位男子遭槍斃陳屍於後座，經查死者身分為吳姓毒品治安顧慮人口，另2名在逃男子仍全力緝捕中。

據悉，鳳山分局五甲派出所副所長吳建銘、警員董家和，30日晚間巡經南光、錦田路口時，發現一輛自小客車紅線違停，經查車主李姓男子是竊盜通緝犯，車上還坐著另外2人。

警方隨即上前示意攔停，嫌犯卻拒絕攔檢加速逃逸，嫌犯逃亡途中在鳳南、林森路口遭前車阻擋，嫌犯竟然倒車衝撞員警董家和的警用機車，副所長吳建銘見狀隨即對空鳴槍後，員警2人朝逃逸車輛輪胎接續開計11槍，嫌犯駕車由林森路西往東逃逸，副所長右手手指受傷、警車右側受損。

案發後，鳳山分局立即發布攔截圍捕，於攔查圍捕點700餘公尺附近，有民眾報案指稱涉案車輛停放於南富街一處死巷，經現場查看後座1名乘客中彈斃命，車上的駕駛及另外乘客共計2人仍逃逸中，警方全力緝捕中。

據《自由時報》報導，經檢察官勘驗現場後，以及鑑識中心進行採證後，初步判定為子彈貫穿擋風玻璃，直直擊中後座乘客後腦杓，一槍斃命。經查死者為36歲的吳姓男子，為轄區內毒品治安顧慮人口，將通知家屬指認，並持續緝捕在逃駕駛。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時新聞網)