超強寒流昨抵台，全台各地低溫都跌破10度，30日一天內全台就有31人猝死，其中以台北市10人居全台之冠，雖尚不知死因是否都與天冷和心血管疾病相關，但隨著氣溫急降，心血管疾病進入發病高峰，氣象局提醒，民眾務必注意保暖。

寒流昨起發威，全台共計有31人猝死，其中以台北市10人居冠、新北市6人、桃園市4人、新竹縣1人、苗栗縣1人、彰化縣2人、雲林縣2人、台南市1人、高雄市3人、台東縣1人。

台北市消防局指出，自30日凌晨至晚間，到院時無呼吸心跳有11人，但部分個案並非天冷造成，死亡人數僅供參考；新北市消防則說，昨有6人到院前失去呼吸心跳，其中年紀逾70歲的有4人，皆以內科急病為由送醫，無法確定與低溫有關。

不過，氣溫急降，的確容易對心血管造成負擔，胸腔暨重症醫師黃軒表示，在台北氣溫18.8℃的情況下，氣溫降10℃，2周內因寒流引發心肌梗塞的死亡率會上升36％。衛福部國健署也急發8大防猝死要點，提醒民眾要保暖頭頸及手腳，且要多喝水，避免血液太濃稠；另天冷時很多人愛泡澡或泡溫泉，也盡量避免，若真要泡，水溫也別超過40度。

(中時新聞網)