隨著國內疫情升溫，加上零本土破功、英國變種病毒入侵，考量到防疫優先，昨(30)晚起已有多縣市宣布跨年晚會改為線上直播，取消民眾進場，但台北市長柯文哲回應，會在今（31)日早上10點公布跨年晚會是否有任何改變。但柯此言惹來許多「異見」，有網友在論壇上引用柯常自豪的「兵貴神速」發文抱怨，北市到底何時才要做出決定？柯市長還在睡嗎？

有網友引用「柯語錄」指，柯文哲過去曾說過「在十倍速的時代，不是大的敗小的，不是強的打敗弱的，是快的打敗慢的」；並指柯文哲一向認為，兵貴神速，快速且正確的決策才是最重要的。而在昨晚的跨年是否停辦的決策上，六都直轄市大多都符合柯文哲所謂的「兵貴神速」。

網友討論。

六都之中，桃園市政府昨晚8時已宣布取消跨年進場，改採線上轉播。台南市政府也約在同時間宣布不開放民眾入場，採線上直播。台中市政府約於昨晚9時宣布，跨年晚會與元旦升旗改採改線上直播。新北市政府在昨晚上9時宣布，新北歡樂耶誕城提前閉城，不再營業。高雄市政府則於昨晚上10時宣布，跨年不開放觀眾進場，改線上直播。

但最推崇這個概念的柯文哲呢？網友狠酸，柯也很喜歡織田信長的桶狹間之戰，天亮、下雨、出兵，現在天已亮、雨已下，六都裡面有五都都已經出兵了，「柯文哲還在睡，等明天再說」。

(中時新聞網)