台灣證券交易所正式公告「110年度（第八屆）公司治理評鑑指標」，共計四大構面79項指標，適用期間為110年1月1日至12月31日，並預計於111年4月底前公布110年度評鑑結果。

證交所指出，第八屆評鑑修正參考國內外公司治理發展趨勢、法規及政策，總計刪除3項指標、修正9項指標，並調整7項指標題型。其中，公司治理評鑑與英文資訊提供相關指標計有7項，如本次修訂即將「於中文版期中財務報告申報期限後兩個月內以英文揭露期中財務報告」調整為加重給分，及公司於股東常會開會16日前提供英文版年報，或英文年度財報，皆列為分級給分進階加分條件。

另外，為發展永續金融，鼓勵企業將資金投入環境、社會以及公司治理（ESG）等層面，並配合主管機關推動公司治理3.0-永續發展藍圖、綠色金融行動方案2.0及資本市場藍圖(2021-2023)，額外加分題加分範圍包含如：發行或投資其資金運用於綠色或社會效益投資計畫，並具實質改善環境或社會效益永續發展金融商品等。

目前109年度（第七屆）公司治理評鑑作業正積極進行中，預計於110年4月底前公布評鑑結果。

(時報資訊)