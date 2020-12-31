金管會公布金融業最新獲利概況，受惠全球資本市場多頭榮景拉抬，使金融三業2020年前11月稅前獲利達6463.03億元，除較去年同期6215.41億元成長3.98％、扭轉上半年衰退2.45％態勢，並已超越2019年全年6341億元紀錄、提前再創新高。

金管會統計，證券期貨業前11月稅前淨利達712.63億元，較去年同期520.81億元成長達36.83％，幅度較上半年1.59％躍進，並領漲金融三業。主要受惠資金行情火熱帶動台股下半年氣勢暢旺，市場交易熱絡進而帶動證券業獲利表現。

保險業同步受惠投資操作得宜，前11月稅前獲利2240億元，亦較去年同期1843億元成長達21.54％，幅度較上半年16.95％增加。其中，壽險業2081億元、較去年同期1690億元成長達23.14％，產險業159億元、亦較去年同期153億元成長3.92％。

至於銀行前11月稅前獲利3510.4億元，雖仍較去年同期3851.6億元減少8.86％，但衰退幅度已較上半年11.86％明顯收斂。主因今年遭逢新冠肺炎疫情衝擊、金融市場震盪加劇、降息利差縮減等逆風干擾，因此踩雷打銷呆帳、增提備抵呆帳、投資及評價收益減少所致。

(時報資訊)