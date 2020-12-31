女星陳德容早年因主演多部瓊瑤電視劇走紅，被稱為「瓊瑤玉女始祖代表」，近來她參加大陸綜藝《我就是演員3》，和一群後輩鬥演技，未料卻和擔任導師的《延禧攻略》製作人于正槓起來，而兩人間火藥味十足，導火線也遭指是因為瓊瑤。

陳德容和地產小開王贊策離婚後，重新在演藝圈活動，近來參加演技類綜藝《我就是演員3》，和年齡小她許多的新生代演員鬥演技，也要接受後輩章子怡、《延禧攻略》製作人于正等導師講評，日前她睽違15年再穿清裝扮演「孝莊太后」。

據《鏡週刊》報導，章子怡給予她不少稱讚，但于正從角色關係到史實分析，嚴厲批評陳德容的演出，這讓陳德容明顯不爽，直率表示這樣演出的原因，回嗆：「不同演員有不同演繹方式和效果」，讓于正也無話可說。

而兩人在節目上火藥味十足，據悉和瓊瑤有關，因為瓊瑤曾指控于正的《宮鎖連城》抄襲她舊作《梅花烙》，最後于正敗訴，雙方早有疙瘩，近日她更聯手111位業內人士，公開點明于正、郭敬明等人剽竊，呼籲各節目平台「驅逐」他們。

(中時新聞網)