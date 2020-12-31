立法院24日表決萊豬行政命令，民進黨祭出團結令，黨內立委劉建國、林淑芬、江永昌3人卻在表決中棄權，昨(30）日黨團決議將這3人停權3年、罰款3萬元，再送中評會處理。港媒評論指出，之所以會拉高規格嚴懲，關鍵就在平息新潮流怒氣；此外，萊豬民怨極深，挺萊豬綠委背負龐大壓力，若不祭出重罰也恐遭綠營基層反撲。

香港媒體《中評社》今日評論表示，民進黨團昨日召開黨團大會，會中雖有人認為不需要送中評會，只要將懲處的結果送到黨中央列案即可，卻遭新潮流立委反對，認為應處以最重罰則，而新系中常委也認為要送交中評會處置。最後黨中央決定等黨團決議後，再由中評會處置，與過去僅由黨團處理、不送中評會的相關前例，呈現強烈反差。

評論指出，上次由中評會處理黨團跑票案，是2022年時任立委邱彰在立法院正、副院長投票時跑票，最後中評會表決將邱彰開除黨籍，其不分區立委資格也隨之喪失，由林文郎遞補。可見，黨中央決定將3名跑票立委送中評會處理，也意味著黨中央恐要「下重手」。

評論強調，若僅遭停權3年，受影響的只有選擇委員會與召集委員或幹部的選舉，但若送中評會處理，除停權外，最重就是開除黨籍。值得注意的是，若劉建國遭中評會停權，恐影響他參選2022年雲林縣縣、市長提名，甚至恐造成後續難以彌補的政治效應。評論更直言，這次黨中央下重手，可看出新潮流的施壓力道；此外，這次萊豬進口議題造成極大民怨，黨內立委都是背負龐大壓力在挺中央政策，若不對跑票立委下重手，難以平息眾怒，甚至會導致黨內破口不斷增大。

(中時新聞網)