英國變種病毒攻入台灣，指揮中心昨急宣布元旦起鎖國一個月，導致各縣巿跨年活動因防疫升級大亂，昨傍晚起陸續宣布跨年活動取消民眾進場，改為現場直播。稍早南投縣政府也宣布，停辦今年跨年活動，全台總計13縣巿宣布取消跨年活動或元旦升旗。至於最受矚目、以台北101煙火為壓軸的北巿跨年晚會，今早9時多已拍板照辦。

繼日前國內時隔253天又爆本土個案後，指揮中心指揮官陳時中昨下午2時多宣布，台灣出現第一起英國變種病毒病例，考量疫情嚴峻，元旦起將禁止外籍人士入境一個月，緊接著下午5時總統府開第一槍，宣布取消元旦升旗後，基隆、桃園、宜蘭、台中、嘉義縣市、台南、高雄及屏東也相繼決定，跨年晚會、市府元旦升旗皆改為線上直播，總計全台有13縣巿取消民眾入場。

最受關注的台北市跨年晚會，今上午9時多確定照辦，但參與民眾需全程戴口罩，且要隨身帶手機，並登記手機號碼，以落實實聯制，管制區人數上限也從8萬人縮減至4萬人。

《中時新聞網》為您整理各縣巿跨年及升旗活動異動資訊如下

◎取消縣巿

新北市：2020新北耶誕城於提前閉城，昨（30）日晚間10時為最後一場。

基隆市：市府的跨年活動依照原定流程進行，煙火照常施放，取消民眾進場觀賞表演，改採線上轉播方式進行。

桃園市：跨年活動、元旦升旗依照原定流程進行，但取消民眾進場觀賞表演以及取消煙火施放，現場觀眾抽獎活動一併取消，並改採線上轉播方式進行。

新竹市：元旦升旗改為線上直播。

宜蘭縣：羅東跨年晚會改線上直播，取消元旦升旗健走。

嘉義縣、嘉義市：跨年活動皆取消。

台中市：跨年晚會及元旦升旗 取消民眾進場改線上直播。

南投縣：縣立體育場及清淨農場跨年活動皆取消民眾入場，改線上直播。

彰化市：跨年晚會改為線上直播，取消民眾進場，所有的摸彩品採線上摸彩。

台南市：跨年晚會，改為全程線上直播，全程不開放民眾入。

高雄市：跨百光年、元旦升旗典禮縮小規模，取消民眾入場；義大世界跨年晚會也取消，煙火如期施放。

屏東縣：跨年延期舉行，後續視疫情再決定復辦日期，龍磐迎曙光也停辦。

◎如期舉行縣巿

台北市：跨年晚會照常舉行，但需全程佩戴口罩，並要登記手機號碼，實施「實聯制」。

宜蘭市：跨年晚會照常舉行。

新竹縣：跨年晚會、元旦升旗皆如期舉行。

苗栗縣：元旦升旗如期舉行。

花蓮縣：跨年晚會照常舉行，但考量到人潮眾多，參與民眾務必佩戴口罩。

雲林縣：跨年晚會照常舉行，主辦單位會要求民眾戴口罩、加強防疫措施。

台東縣：張惠妹跨年晚會照常舉行，縣府會與指揮中心保持密切聯繫，如有最新消息，會主動發布訊息。

澎湖縣：跨年晚會如期舉行。

連江縣：跨年晚會如期舉行。

金門縣：跨年晚會如期舉行，室內活動採「實聯制登記」。

(中時新聞網)